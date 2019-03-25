На Камчатке следователи выяснили, как девятилетний мальчик задохнулся в стиральной машинке

Напомним, что трагедия случилась в декабре прошлого года в камчатском городе Елизово. Татьяна (имя изменено – прим.ред.) начала обычный будний день с похода на работу в детский сад. Муж в это время был в командировке, девятилетний сын отправился в школу.

Ничего не предвещало беды, пока миниатюрный сын не решил поиграть со стиральной машинкой в ванной комнате. Вернувшись домой, мальчик забрался внутрь барабана, захлопнул дверцу и уже не смог самостоятельно выбраться из западни. Итог от такой забавы был трагичным – ребенка нашла мама, которая зашла в квартиру и увидела в стиральной машинке труп сына.

На место съехались следователи, криминалисты и скорая помощь. Последним оставалось лишь констатировать смерть. Позже выяснилось, что мальчик страдал болезнью ДЦП и уже когда-то пытался залезть в стиральную машинку, но тогда дома были родители, которые предотвратили возможную трагедию. Но на этот раз спасти сына не представилось возможным.

Криминалисты нашли на локтях и позвоночнике ребенка кровоподтеки. Так он пытался выбраться из западни, но открыть дверцу стиральной машинки можно было лишь снаружи.

Следователи начали проводить проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Позже по статье «Причинение смерти по неосторожности» было возбуждено уголовное дело. Лишь спустя три месяца сотрудники органов обнародовали результаты расследования.

- Были проведены сложные экспертизы. В результате выяснилось, что в гибели ребенка не было криминальных причин,– рассказывает «КП»-Хабаровск» Елена Ильина, и.о. руководителя пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. – Ребенок сам забрался в стиральную машинку, не смогу оттуда выбраться и умер от асфиксии. В связи с чем было принято решение о закрытии уголовного дела.

В центральном аппарате решение городского СК признали верным и обоснованным.