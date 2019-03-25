2019-04-02T10:56:48+03:00
Общество

Тотальный диктант 2019 в Хабаровске: регистрация, площадки, дата проведения

Когда и как пройдет тотальный диктант 2019 в Хабаровске, что принести с собой на испытания и как не опоздать с регистрацией - рассказываем сегодня
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Тотальный диктант 2019 в Хабаровске: регистрация, площадки, дата проведенияТотальный диктант 2019 в Хабаровске: регистрация, площадки, дата проведенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тотальный диктант 2019 в Хабаровске - для поклонников этого мероприятия незаметно пролетел целый год, и вот, не за горами апрель, и снова пора вооружаться знаниями, чтобы проверить себя. Что приготовили организаторы диктанта в этом году, когда откроется электронная регистрация, и где будет проходить тестирование - выяснял корреспондент «Комсомолки».

Тотальный диктант 2019 в Хабаровске планируют провести 13 апреля в 15:00 - и не на пяти площадках, как в прошлом году, а сразу на семи. Среди них уже привычные ТОГУ, РАНХиГС и Краевой центр образования, а также Дальневосточная государственная научная библиотека, синагога, Хабаровский институт инфокоммуникаций и средняя школа поселка Корфовский. Последний пункт особенно удобен для жителей ближайших сёл и посёлков, которым теперь не придется ехать на испытания в Хабаровск.

- Регистрация участников на тотальный диктант 2019 в Хабаровске откроется 3 апреля и будет продолжаться до самого проведения диктанта, - сообщила Лилия Тивикова, координатор «Тотального диктанта» в дальневосточной столице. - Однако стоит учитывать, что количество мест на каждой площадке проведения ограничено, и если на определенных площадках эти места закончатся, то и регистрация там закроется раньше.

Традиционно на диктант пригласят почетных гостей - первым лицам города приглашения будут разосланы заранее, однако кто именно посетит мероприятие, организаторы пока не уточняют. Также еще не решено, кому отдадут честь прочитать текст диктанта слушателям - в прошлом году это были актеры хабаровского Театра юного зрителя.

Все, что необходимо для написания тотального диктанта 2019 в Хабаровске - ручки, листы - испытуемым вручат волонтеры. С собой участникам обязательно нужно взять только паспорт. Однако не запрещено приносить и свои канцелярские принадлежности.

- Берите с собой свои «счастливые» ручки и карандаши, - смеется Лилия Тивикова. - Пусть они помогут вам во время теста.

Как сообщают организаторы, для тех, кто не хочет во время тотального диктанта 2019 в Хабаровске ударить в грязь лицом, а наоборот, выдать высокие результаты, в Хабаровске организованы специальные бесплатные курсы по подготовке. Занятия проводятся по вторникам в «Точке кипения» (ул. Муравьёва-Амурского, 33, вход с торца), начало в 19:00. Записаться на курсы, зарегистрироваться на участие, а также узнать любую информацию можно на сайте проекта totaldict.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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