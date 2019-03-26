2019-03-26T11:36:59+03:00
Происшествия

Четыре ребенка резвились на разрушающемся льду в бухте Магадана

Мальчики были увлечены игрой и не задумывались о возможно поджидающей их опасности [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Четыре ребенка резвились на разрушающемся льду в бухте МагаданаЧетыре ребенка резвились на разрушающемся льду в бухте МагаданаФото: ДВРПСО МЧС России
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Четыре школьника вечером решили побегать по льду в магаданской бухте Нагаева. Парни восьми-десяти лет даже помыслить не могли, что у природы свои планы, а льдина в любой момент может оторваться. Дети рисковали либо провалиться в холодную воду, либо умчаться в открытое море.

Бегающих по кромке льда мальчишек заметили проходящие мимо местные жители. Бдительные граждане тут же сообщили об опасности, подстерегающей детей, спасателям. Примечательно, что синоптики прогнозировали в Магадане усиление ветра и снег, что повышает вероятность отрыва припая в Гертнера и Нагаева.

Четыре ребенка резвились на разрушающемся льду в бухте Магадана Фото: ДВРПСО МЧС России

Четыре ребенка резвились на разрушающемся льду в бухте МагаданаФото: ДВРПСО МЧС России

В 18:30 по магаданскому времени дежурная смена на снегоходе «Тайга» отправилась на выручку ничего не подозревающим мальчикам. Шумный квартет спасатели эвакуировали через десять минут. Как рассказали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России, мальчишки не стали сопротивляться и послушно уселись в прицеп снегохода.

- Спасатели эвакуировали детей со льда на берег и, прежде чем передали их родителям, провели с школьниками и их мамами-папами профилактическую беседу, объяснили, что в настоящее время находиться на льду очень опасно, он тает и рушится. Игры на ледовом поле могут закончиться трагедией, - отметили в ведомстве.

Четыре ребенка резвились на разрушающемся льду в бухте Магадана Фото: ДВРПСО МЧС России

Четыре ребенка резвились на разрушающемся льду в бухте МагаданаФото: ДВРПСО МЧС России

Спасатели напоминают, что с повышением температур выход на лед с каждым днем становится опаснее. В случае, если ситуация представляет угрозу жизни и здоровью, необходимо немедленно позвонить по номеру: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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