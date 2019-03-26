Дело о взрыве гранаты на улице Зеленой в Хабаровске закрыто

Все произошло в канун нового 2018 года. Вечером 27 декабря бывший военный, отсидевший за убийство новобранца, пришел на производственную базу на улице Зеленой 3 В, где раньше закупался материалами для строительства. Перед входом в павильон он натянул на лицо маску, взял в руку железную трубу и вошел в помещение.

Дело о взрыве гранаты на улице Зеленой в Хабаровске – закрытоФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Спустя несколько минут в павильоне раздались женские крики, на помощь продавцу бросились несколько человек, был слышен шум борьбы, а затем прогремел взрыв. Нападавший взорвал наступательную ручную гранату. Чуть позже из киоска стройматериалов вывели пострадавших – двух женщин и мужчину, все они были ранены. Сам грабитель был убит на месте осколками.

- Какой-то «неадекват» решил ограбить наших соседей. Работники хотели его вразумить и задержать, а у того оказалась граната, - рассказывал один из продавцов.

Дело о взрыве гранаты на улице Зеленой в Хабаровске – закрытоФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Следователи довольно быстро установили, кем был нападавший - в его телефоне находилась сим-карта, зарегистрированная на жителя Лесозаводска Приморского края 1975 года рождения. По их версии, мужчина зашел в киоск для того, чтобы его ограбить.

- Мужчина пришел с целью разбоя, - поделились деталями расследования тогда в СКР Хабаровского края. - Женщина-продавец оказала сопротивление. Злоумышленник применил в отношении нее физическую силу. На шум прибежали двое работников магазина и попытались заступиться за коллегу. Посетитель достал предмет, похожий на гранату, и взорвал его. В результате нападавший погиб, продавец и двое работников магазина доставлены в больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Дело о взрыве гранаты на улице Зеленой в Хабаровске – закрытоФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". К счастью, все пострадавшие выжили. В ходе дальнейшего разбирательства удалось установить, что мужчина раньше принимал участие в боевых действиях, затем был осужден за убийство военнослужащего, отбыл срок и с тех пор постоянной работы не имел – подрабатывал частным извозом и ремонтом.

Дело о взрыве гранаты на улице Зеленой в Хабаровске – закрытоФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Поскольку нападавший погиб, а жертвы нападения выжили, было принято решение дело закрыть. Следователям понадобилось время для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.