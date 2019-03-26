Словесная вендетта: в Магадане осудили мстительного клеветника, назвавшего следователя «пассивным гомосексуалистом»

Накануне Магаданский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. 50-летнего Марата Мамасалиева обвинили в клевете, да не на кого-то, а на следователя Сергея (имя изменено - прим ред.).

История началась еще в далеком 2014 году. Тогда в отношении бизнесмена Мамасалиева возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Сергей, собственно, и расследовал это происшествие, собрал все доказательства и направил материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В конечном итоге Марата отправили в тюрьму на один год. Все бы ничего, но у истории появилось продолжение.

Марат на воле с декабря 2015 года. По его словам, заключение серьезно ударило по его предпринимательской деятельности. Все его дело «растащили», поэтому, выйдя на свободу, ему пришлось искать работу. Место нашлось в одном из муниципальных предприятий, должность – машинист.

В октябре 2018 года в одной из популярных групп в WhatsApp появилось сообщение. Как раз о следователе Сергее. Участник сообщества не хвалил его за колоссальные труды в органах, напротив, поливал грязью, называя «пассивным гомосексуалистом». Его фамилия, должность и информация, которая имеет отношение к тюремной касте, стали достоянием общественности.

Кому-то из магаданцев это показалось перебором. Он сделал скрин экрана телефона с сообщением и отправился с ним в отделение полиции. Те передали дело в областной СК. Там возбудили дело о клевете, начали расследование и выяснили: злой язык - тот самый Марат. Он опубликовал сведения, порочащие честь и достоинство следователя, из мести в группе, где в то время насчитывалось больше нескольких сотен человек. Злопамятный машинист спустя три года не забыл, благодаря кому он когда-то оказался за решеткой.

- В зале суда обвиняемый уверял, что из-за действий пострадавшего он потерпел неудачу в бизнесе. Своей вины так и не признал, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Наталья Минеева, помощник прокурора Магадана. - Суд учел, что репутация следователя пострадала, и приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ.

Учитывая то, как Марат относится к людям, которые способствовали его приговору, следователям стоит быть бдительными. Есть вероятность, что обязательные работы станут причиной появления еще одного дела о клевете на сотрудников органов.