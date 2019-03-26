2019-03-26T11:36:59+03:00
Происшествия

И так сойдет: сотрудница полиции в Биробиджане не хотела напрягаться и придумывала тексты допросов

Сочинительством женщина занималась, расследуя два уголовных дела
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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И так сойдет: полицейская в Биробиджане не хотела напрягаться и придумывала тексты допросовИ так сойдет: полицейская в Биробиджане не хотела напрягаться и придумывала тексты допросовФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Следователь биробиджанской полиции спустя рукава расследовала два уголовных дела в 2017 году. Женщина без зазрения совести сочиняла и подписывала за фигурантов всевозможные протоколы и приобщала их к материалам.

Началось все с уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью мужчины. Полицейская не хотела тратить время и брать на себя дополнительную нагрузку. Зачем знакомить подозреваемых, потерпевших и их адвокатов, например, с материалами дела? «Это все пустое», - считала сотрудница правоохранительных органов.

Женщина не удосужилась допросить фигурантов дела и сама сочинила тексты, подписав стандартное: «с моих слов записано верно, мною прочитано…». Внизу красовались подделанные следователем подписи фигурантов.

В дальнейшем сфальсифицированные автографы потерпевших и подозреваемых красовались на множестве протоколов уголовного дела. А по факту необходимые для сбора доказательств действия не проводились. Например, не было осмотрено место преступления.

Аналогичная ситуация и со вторым уголовным делом о краже, которое расследовала полицейская.

- Уголовное дело возбуждено по второй и третьей частям статьи «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении следователем». Должностное лицо было временно отстранено от исполнения обязанностей, но из органов не уволено, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Что примечательно: в полиции женщина работает с 2015 года, и нареканий до этого к ней не было. Следователь характеризуется положительно, однако теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы по совокупному наказанию обоих частей вменяемой статьи. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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