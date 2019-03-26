Обсчет закончен: Из-за 48 копеек без заработка могли остаться педагоги детей-аутистов

Есть в Хабаровске некоммерческая организация «Реальная помощь», которая занимается помощью семьям, в которых детям когда-то врачи поставили страшные диагнозы - аутизм и ДЦП. Их родители не отчаиваются и делают все возможное, чтобы девочки и мальчики получали от жизни все, точно так же, как и другие ребята.

Занятия учат детей разговаривать, рисовать и чувствовать себя частью большого дела. Существует организация за счет выигранных грантов и теплых отношений с коллегами.

Если с арендой помещений и услугами ЖКХ благотворителям не нужно разбираться, то с зарплатами сотрудников нужно что-то решать. Выплаты денег части специалистам легли на плечи министерства образования, другой части - на минсоцзащиты. В зависимости от функций сотрудника - образовательной или социальной.

В прошлом году «Реальная помощь» столкнулась с неприятной проблемой. Тогда из-за долга в 48 копеек один из «покровителей» отказался компенсировать зарплаты двум сотрудникам организации: воспитателю и психологу. Речь о 45 тысячах рублей.

Отказ в компенсации был основан на жестком регламенте федерального закона, благодаря которому вся эта операция осуществляется. Документы нужно было подать до определенной даты, однако из-за ноябрьских праздников все сроки были нарушены. Здесь минсоцзащиты действовало исключительно в рамках закона. На помощь «Реальной помощи» никто не поспешил. Пришлось решать вопросы через суд.

- Суд удовлетворил полностью наши требования о компенсации заработных плат наших сотрудников, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Наталья Евтеева, директор «Хабаровской инвалидной организации «Реальная помощь». - Ситуация, в которую мы попали, разумеется, неприятная. Мы ведь все должны заниматься помощью, а пришлось добиваться этого через суд. Я понимаю, что нужно смотреть вглубь проблемы и менять нюансы самого закона. Вносить туда лепту могут и на региональном уровне, но пока достучаться не получается.

Действительно, удивительно, что из-за долга в гроши благотворителям пришлось идти на крайние меры. И ведь нет никакой гарантии того, что «Реальная помощь» больше не окажется в подобной ситуации в зале арбитражного суда.

К слову, такая же дилемма образовалась в феврале. Наталья так же увидела, что организация задолжала по налогам, но уже 500 рублей. В итоге оказалось, что виновник «торжества» - обычные неполадки в системе сайта УФССП.

Решение суда пока не вступило в законную силу, это значит, что слово представителя Фемиды минсоцзащиты еще может обжаловать, подав апелляцию. Но очень хочется верить в той, что суд - не единственная инстанция, способная встать на защиту тех, кто самоотверженно борется за права самых незащищенных - за детей с тяжелыми формами заболеваний.