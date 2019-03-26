Фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске 2019 – отличный повод провести культурный музыкальный вечер. Девятое по счету мероприятие под артистическим руководством выдающегося музыканта и народного артиста СССР пройдет в краевой столице с 26 марта по 2 апреля. Как отмечает пресс-служба регионального министерства культуры, на этот раз фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске 2019 будет проходить не только на различных площадках центра, но и за пределами города: в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Хабаровском районе.

Рассказываем, где и когда пройдет фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске 2019, чтобы вы стали зрителем одного из самых ожидаемых музыкальных мероприятий этого года и не пропустили знаковое для города представление.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Художественный руководитель и дирижер Юрий Башмет.

Э.Лолашвили Адажио «Ностальгия» для альта и струнных (посвящение Юрию Башмету).

Солист – Юрий Башмет (альт).

Ф.Мендельсон Концерт ре минор для скрипки и фортепиано с оркестром.

Солисты: Фумияки Миура (скрипка, Япония), Ксения Башмет (фортепиано).

А.С.Пушкин «Каменный гость» – музыкально-литературное действо на музыку В.А.

Моцарта, Л.Боккерини, М.де Фалья.

Текст читают: Сергей Епишев, Ольга Смирнова Мирнова.

Краевой музыкальный театр. 26 марта, вторник, 18:30.

«ПРИНЦ И НИЩИЙ»

(специальный концерт для детей)

Литературно-музыкальное действо по роману Марка Твена.

Музыка английских композиторов: Дж.Доуленда, М.Локка, Г.Холста, Б.Бриттена.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественный руководитель и дирижер

Юрий Башмет.

Текст читает Ольга Смирнова.

Большой зал филармонии. 27 марта, среда, 12:00.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Художественный руководитель и главный дирижер – Антон Шабуров.

Г.Берлиоз Увертюра «Римский карнавал», соч.9.

К.М. Вебер Концерт для фагота с оркестром.

Солистка: Ирина Бысова (фагот).

И.Гуммель Концерт для трубы с оркестром Ми-бемоль мажор.

Солист – Владислав Лаврик (труба).

Г.Берлиоз Симфония «Гарольд в Италии» для оркестра с солирующим альтом, соч.16.

Солист – Юрий Башмет (альт).

Большой зал филармонии. 29 марта, пятница,18:30.

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Художественный руководитель и дирижер Юрий Башмет.

Л. ван Бетховен-Г.Малер «Quartetto-Serioso» для струнных фа минор, соч.95.

К.Бодров «Отражения» темы 24-го каприса Н.Паганини в стиле Бетховена, Брамса,

Чайковского, Прокофьева и Берга.

(Первое исполнение в Хабаровске)

Солисты – Юрий Башмет (альт), скрипки: Андрей Поскробко, Арина

Шевлякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов, Михаил Ашуров

Д.Джофри.

Концерт № 1 для скрипки и аккордеона с камерным оркестром (первое

исполнение в России)

Солисты: Майкл Гутман (скрипка, Бельгия), Александр Веретенников

(аккордеон).

Дж.Соллима «L.B.Files» для виолончели, магнитофонной ленты и струнных

(Первое исполнение в Хабаровске).

Солист – Александр Бузлов (виолончель)

Краевой музыкальный театр. 2 апреля, вторник, 18:30.