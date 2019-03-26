Фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске 2019
Фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске 2019 – отличный повод провести культурный музыкальный вечер. Девятое по счету мероприятие под артистическим руководством выдающегося музыканта и народного артиста СССР пройдет в краевой столице с 26 марта по 2 апреля. Как отмечает пресс-служба регионального министерства культуры, на этот раз фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске 2019 будет проходить не только на различных площадках центра, но и за пределами города: в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Хабаровском районе.
Рассказываем, где и когда пройдет фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске 2019, чтобы вы стали зрителем одного из самых ожидаемых музыкальных мероприятий этого года и не пропустили знаковое для города представление.
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Художественный руководитель и дирижер Юрий Башмет.
Э.Лолашвили Адажио «Ностальгия» для альта и струнных (посвящение Юрию Башмету).
Солист – Юрий Башмет (альт).
Ф.Мендельсон Концерт ре минор для скрипки и фортепиано с оркестром.
Солисты: Фумияки Миура (скрипка, Япония), Ксения Башмет (фортепиано).
А.С.Пушкин «Каменный гость» – музыкально-литературное действо на музыку В.А.
Моцарта, Л.Боккерини, М.де Фалья.
Текст читают: Сергей Епишев, Ольга Смирнова Мирнова.
Краевой музыкальный театр. 26 марта, вторник, 18:30.
«ПРИНЦ И НИЩИЙ»
(специальный концерт для детей)
Литературно-музыкальное действо по роману Марка Твена.
Музыка английских композиторов: Дж.Доуленда, М.Локка, Г.Холста, Б.Бриттена.
Камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественный руководитель и дирижер
Юрий Башмет.
Текст читает Ольга Смирнова.
Большой зал филармонии. 27 марта, среда, 12:00.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Художественный руководитель и главный дирижер – Антон Шабуров.
Г.Берлиоз Увертюра «Римский карнавал», соч.9.
К.М. Вебер Концерт для фагота с оркестром.
Солистка: Ирина Бысова (фагот).
И.Гуммель Концерт для трубы с оркестром Ми-бемоль мажор.
Солист – Владислав Лаврик (труба).
Г.Берлиоз Симфония «Гарольд в Италии» для оркестра с солирующим альтом, соч.16.
Солист – Юрий Башмет (альт).
Большой зал филармонии. 29 марта, пятница,18:30.
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Художественный руководитель и дирижер Юрий Башмет.
Л. ван Бетховен-Г.Малер «Quartetto-Serioso» для струнных фа минор, соч.95.
К.Бодров «Отражения» темы 24-го каприса Н.Паганини в стиле Бетховена, Брамса,
Чайковского, Прокофьева и Берга.
(Первое исполнение в Хабаровске)
Солисты – Юрий Башмет (альт), скрипки: Андрей Поскробко, Арина
Шевлякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов, Михаил Ашуров
Д.Джофри.
Концерт № 1 для скрипки и аккордеона с камерным оркестром (первое
исполнение в России)
Солисты: Майкл Гутман (скрипка, Бельгия), Александр Веретенников
(аккордеон).
Дж.Соллима «L.B.Files» для виолончели, магнитофонной ленты и струнных
(Первое исполнение в Хабаровске).
Солист – Александр Бузлов (виолончель)
Краевой музыкальный театр. 2 апреля, вторник, 18:30.
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