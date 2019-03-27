2019-03-27T06:31:20+03:00
Общество

Эксперты РА оценили рейтинг надежности российской компании «Талан» на уровне ruBB

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Эксперт РА оценило рейтинг надежности российской компании «Талан» на уровне ruBBЭксперт РА оценило рейтинг надежности российской компании «Талан» на уровне ruBB
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Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» проанализировали финансовую надежность российского девелопера «Талан». Компании присвоен уровень ruBB со стабильным прогнозом.

- На результат оценки повлияло неукоснительное соблюдение сроков возведения объектов «Талан» во всех регионах присутствия. Кроме того, эксперты отметили стабильную маржинальность деятельности. «Рентабельность по EBITDA по итогам 2018 года составила 12%, а рентабельность продаж (ROS) 9%, – указано в результатах анализа.

Опыт в работе с эскроу-счетами и широкая география присутствия также положительно влияют на финансовую устойчивость компании. Таким образом, девелопер не зависит от одного крупного проекта – все активы сбалансированы как по срокам, так и по объемам.

- Кредитный рейтинг дает инвесторам возможность получить независимое мнение авторитетных экспертов о компании «Талан». Этот шаг полностью соответствует политике повышения прозрачности результатов нашей деятельности. Так, в прошлом году была опубликована финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами. Кроме того, на сайте появился раздел «Открытые данные», где каждое подразделение компании показывает результаты своей работы. Теперь любой человек может оценить количество обращений, объемы продаж, соответствие фактического хода стройки графику, итоги тендеров и много других метрик, – рассказал Евгений Романенко, финансовый директор компании «Талан».

Отметим, за 2017 год на счет девелопера «Талан» от покупателей по договорам долевого участия поступило 4,1 миллиарда рублей, в 2018 году – по предварительным подсчетам показатель вырос более чем в полтора раза.

В 2019 году федеральный девелопер «Талан» начал строительство недвижимости в Хабаровске. Первым проектом компании в регионе станет современный жилой дом по переулку Батарейному.

Для девелопера Хабаровск – четырнадцатый регион в списке присутствия. Проекты компании представлены в Твери, Ярославле, Ижевске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Уфе, Перми, Тюмени, Новосибирске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Владивостоке, Хабаровске и Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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