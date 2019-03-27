Чтобы сыну лучше служилось: экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в крупной взятке

66-летний Валерий Карпенко в далеких 70-х окончил Хабаровский медицинский институт. До 2004 работал в сфере министерства здравоохранения Камчатского края. Даже успел «завоевать» титул врача высшей категории, прежде чем его полностью захватила среда чиновников.

Сперва депутатство в областном Совете, затем председательство в Законодательном собрании. По карьерной лестнице он поднимался стремительно. И вот, в 2008 году он становится заместителем председателя правительства Камчатского края. Бывший врач стал чиновником, и, как часто случается, перенял их «вредные» привычки.

По версии следствия, Валерий Карпенко вступил на преступную тропу в 2016 году. Должность зампреда он решил совместить с покровительством одной коммерческой организации, занимающейся строительством. Чиновник принял взятку у директора компании в размере одного миллиона рублей, чтобы та на безвозмездной основе занималась организацией сети холодного водоснабжения к жилому дому в поселке Термальный Елизовского района. Там, собственно, и живет Валерий - не для чужих людей так старался. Тогда о маленькой сделке чиновника и бизнесмена никто не узнал.

Во второй раз зампред краевого правительства оступился в прошлом году. Его сына как раз забрали служить в армию. В итоге та же строительная компания снова поспешила на помощь Валерию Карпенко. На этот раз нужно было предоставить отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха дежурного войсковой части, где проходил службу сын чиновника. Даже тогда о преступлении никто не узнал.

Благодаря совместной оперативной работе регионального УФСБ России и УМВД России по Камчатскому краю все тайное стало явным, уголовное дело возбудили в конце января.

- Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю предъявлено обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко, - рассказывает Елена Ильина, и.о. руководителя пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На имущество Валерия Карпенко наложен арест. За преступление, в котором обвиняют бывшего чиновника, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока следователи продолжают разбираться в деталях преступления.