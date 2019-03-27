«СОГАЗ-Мед» познакомил пациентов с виртуальным страховым представителем «Катя»

Интерактивные технологии и «умные» пространства прочно обосновались в современном мире. Тренд на создание виртуальных помощников не обошел стороной и страховые медицинские организации. Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в 2018 году разработала креативное решение, призванное помочь ответить на наиболее частые вопросы граждан, застрахованных по ОМС, а также визуализировать образ страхового представителя - интерактивное пространство, объединяющее ростовую фигуру и сенсорный планшет.

Ростовые куклы уже появились в Детской городской клинической больницы №9, в детской поликлинике на ул. Краснореченской, 38Б, в поликлиниках №8 и №15, в районной больнице в Переяславке и других клиниках.

Напомним, что институт страховых представителей существует с 2016 года, помощники трех уровней оказывают пациентам содействие при возникновении тех или иных вопросов в системе ОМС. Предлагая свое инновационное решение, команда «СОГАЗ-Мед» поставила основной целью донести до населения информацию о том, что страховые представители - это реальные люди, к которым можно и нужно обращаться за помощью. Таким образом, страховая медицинская организация призывает пациентов активнее взаимодействовать со страховыми представителями и не бояться отстаивать свои права в системе ОМС. Ведь обратная связь от граждан позволяет повысить качество оказания медицинских услуг, а значит - улучшить сервис для конечного потребителя.

- Важно помнить, что в центре внимания страховой медицинской организации находятся люди - наши застрахованные. И наша задача - обеспечить им возможность доступной связи со страховыми представителями в случае возникновения вопросов или проблем, - отметил Дмитрий Толстов, генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-Мед».

В конце 2018 года в медицинских организациях сорока субъектов Российской Федерации появились ростовые фигуры страховых представителей «Катя» от «СОГАЗ-Мед». Часть из них оснащена интерактивным планшетом, способным ответить на вопросы застрахованных о программе ОМС в режиме реального времени. Так реализуется приоритетная задача по информированию граждан об их правах в системе обязательного медицинского страхования.

«СОГАЗ-Мед» познакомил пациентов с виртуальным страховым представителем «Катя»

Наличие ростовой фигуры позволяет обеспечить посетителей медицинских организаций контактной информацией о страховой компании. Уже летом 2018 года на этапе запуска пилотного проекта в нескольких субъектах РФ к данным ростовым фигурам страхового представителя «СОГАЗ-Мед» был проявлен большой интерес населения. Получая обратную связь, сотрудники компании фиксировали многочисленные положительные отклики и благодарности застрахованных за создание такого понятного, удобного и простого сервиса. В ходе мониторинга и оценки эффективности каждого интерактивного пространства в Хабаровском филиале «СОГАЗ-Мед» уже зафиксирован рост обращений к страховым представителям.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в «СОГАЗ-Мед» по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

Справка «КП»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Количество застрахованных - более 19 миллионов человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). Эта высокая оценка присваивается «СОГАЗ-Мед» на протяжении уже нескольких лет.