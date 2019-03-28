Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центр

КАРАУЛ, ГОРИМ!

Хабаровский Дом одежды, девять утра. Пространство рядом с торговым центром взрывается ревом сирен - ЧП. К зданию в центре города с разных сторон спешат спецавтомобили. Пожарные, медицина катастроф. По предварительным данным в здании сработала пожарная сигнализация. Возгоранию присвоен высший код опасности, в здании могут быть люди.

- Десятый - первому, задымление в подвале! - в коридоре, подернутом едким дымом, бежит и кашляет в рацию сотрудник охраны.

Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центрФото: Борис КОКУРИН

Сверху механический женский голос, лишенный интонации, сообщает о пожарной тревоге и просит соблюдать спокойствие.

Безвольно привалившись к стене, лежит «пострадавший». Парень надышался дымом и потерял сознание, чуть поодаль у лестничного пролета еще один - не добежал до эвакуационного выхода.

В это время на улице разворачивают рукава пожарные расчеты, в задымленное помещение готовится войти звено газодымозащиты в специальной экипировке. Их задача - провести разведку, обнаружить очаг возгорания, найти людей и вывести из опасной зоны.

Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центрФото: Борис КОКУРИН

На пробегающих мимо пожарных в робе и касках удивленно смотрят сотрудницы отдела, торгующего ювелирными украшениями, их под руки оттаскивает от витрин охрана, провожает на выход. Девушки бегут, стараясь не наступать на змеящиеся по полу брезентовые шланги.

Это тренировка, но все разыгрывается всерьез, без дураков. Трагедия в «Зимней вишне», годовщину которой вспоминали на днях, научила всех, что при пожаре мелочей не бывает, каждая секунда промедления может обернуться человеческими потерями. Поэтому и проводятся такие учения.

Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центрФото: Борис КОКУРИН

Сейчас утро, и на парковке, обычно забитой автомобилями, пусто, никто не мешает специалистам выполнять свою работу.

- Даже если бы был час пик, мы бы в любом случае пробились к зданию, наша задача - спасать людей, имущество на последнем месте, - комментирует пожарный.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

За действиями пожарных расчетов внимательно следят люди в форме МЧС. Это инспекторы. У каждого блокнот, ручка и секундомер. Все - как быстро прибыли сотрудники, какие ошибки допустили - берется на карандаш, потом будет разбор «полетов». Посекундный, тщательный, жесткий. Именно из таких тренировок рождается слаженность действий.

Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центрФото: Борис КОКУРИН

В этот раз проверяющий недовольно хмурит лицо - сотрудники заблудились в лабиринте подсобных помещений и не сразу вышли к источнику возгорания. Да и то сказать - побегай в полной выкладке, в противогазе, с тяжелым рукавом в руках по тесным подвальным коридорам. Задержались ненадолго, но и этого хватит, чтобы снизить оценку.

- Пока не поступило сообщение, что очаг возгорания локализован, - нудным голосом читает нотацию пожарным инспектор. - Очаг локализованным не считается. Вы сообщили в штаб? Нет? Почему?

Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центрФото: Борис КОКУРИН

Рядом, пыхтя как Дарт Вейдер, сотрудники пытаются выполнить свою работу - залить огонь. Чуть поодаль на условно пострадавшего натягивают дыхательную маску, пытаются допросить, не видел ли он кого-нибудь рядом. Тот только мотает головой. Вдруг сквозь дым пробегает еще одно звено, другого «статиста» вытаскивают на свежий воздух. Там рядом с дверями «скорая» и медики с каталками, готовые в любую минуту оказать помощь.

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

Чуть больше двадцати минут потребовалось пожарным, чтобы справиться с условным возгоранием в торговом центре. Для человека постороннего - мгновение, однако проверяющие не очень довольны итогами.

Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центрФото: Борис КОКУРИН

- Моя оценка - удовлетворительно, «три», - комментирует Сергей Карапузь, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - К сожалению, были накладки, свою роль сыграла сложность планировки, не везде есть таблички, указатели - как в какое помещение можно пройти. Но это учения пожарно-тактические, тренировочные. В ходе учений ставились различные нестандартные задачи, и мы смотрели, насколько личный состав готов к их выполнению. Заодно проверили, как выстраивается взаимодействие со службой охраны объекта, а так же службами жизнеобеспечения города Хабаровска.

Хабаровские пожарные отстояли от условного огня торговый центрФото: Борис КОКУРИН

Все выявленные недостатки будут разобраны и проанализированы, чтобы не повторить такие ошибки в будущем. Учения, подобные этому, проходят в Хабаровске регулярно примерно раз в квартал - где-то реже, где-то чаще. Особенное внимание уделяется торговым центрам, кинотеатрам, больницам, школам и другим учебным заведениям.