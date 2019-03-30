Спасибо вам, добрые сердца! В Магадане пожарные «откачали» двух котов, задохнувшихся в дыму пожара

Это был обычный вызов на возгорание в девятиэтажном жилом доме. В квартире как сообщила в службу спасения женщина загорелась проводка, а от нее вещи в одной из комнат. Было очень много дыма.

Пожарные сформировали звено, вооруженное дыхательными аппаратами. Довольно быстро обнаружили хозяйку и вывели ее из помещения. Как рассказала женщина в квартире больше никого из людей никого не было, но оставались животные – собака и два кота.

С псом проблем не возникло, он сидел рядом с дверью и как только она распахнулась сам выбежал на свежий воздух. А вот коты забились под диван в соседней комнате, надышались едким дымом и потеряли сознание. Найти их удалось только после того, как потушили очаг возгорания.

Пушистиков сразу же вынесли на улицу. Бригада скорой помощи еще не подъехала, и пожарные решили сами заняться спасением котов.

- Животные находились в бессознательном состоянии и не могли дышать самостоятельно мы использовали свои дыхательные аппараты и приспособления для принудительной подачи воздуха через легочный аппарат, - рассказывает Андрей Бондаренко, начальник караула. – Через какое-то время они задышали, потом подъехали люди и забрали их в ветлечебницу. Сейчас котики живы, бегают, радуются. Мы на следующий день поехали посмотрели, как они себя чувствуют.

На самом деле сами пожарные ничего героического, или сверхъестественного в спасении котов не видят. Говорят, этим приходится заниматься постоянно, особенно в частном секторе. Хоть это и не входит в их обязанности – главное вывести людей и потушить огонь, но не бросать же живые существа?

- Да просто кто-то на месте снял этот ролик, его посмотрели и теперь благодарят ребят, - улыбается Андрей. – Обычная наша работа, повседневная. Ничего особенного. Хотя приятно, конечно, мы читали комментарии. Спасибо, очень приятно.