2019-03-29T05:21:20+03:00
Происшествия

Сильное землетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители краевой столицы

Эпицентр сейсмособытия находился рядом с Петропавловском-Камчатским
Александра ШОПЕНКО
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Сильное землетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители краевой столицыСильное землетрясение на Камчатке: подземные толчки ощутили жители краевой столицыФото: Борис КОКУРИН
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В 10:07 на Камчатке по местному времени произошло сильное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 6,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 300 километрах от региональной столицы на глубине 49 километров.

В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось с силой два-три балла. Оперативные группы спасателей незамедлительно выдвинулись в город, чтобы обследовать школы, больницы, дома и другие здания на предмет разрушений и повреждений.

- В результате землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, жертв и разрушений нет. В едино-диспетчерскую службу от жителей Петропавловска-Камчатского и других районов региона звонки не поступали. Социального напряжения среди населения нет, - отметили в пресс-службе главка краевого МЧС.

В ведомстве напоминают: в случае сильного землетрясения необходимо покинуть помещение и выйти на открытое место в течение первых 15-20 секунд. С собой желательно прихватить мобильный телефон.

Если помещение покинуть не удалось, нужно укрыться в относительно безопасном месте, которое необходимо выбрать заранее. В многоэтажном доме это может быть проем во входной двери.

В случае падения штукатурки, люстр и стекол – прячьтесь под стол. От окон и стеклянных перегородок необходимо держаться подальше.

В случае, если ситуация несет угрозу жизни и здоровью, немедленно звоните по телефону «101» со стационарного и мобильного телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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