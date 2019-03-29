«Рыбная дорожка»: из-за скандала с выброшенной у здания правительства требухой машины поедут в обход центра столицы Камчатки

Рыбопромышленники Камчатки согласились исключить центр краевой столицы из маршрута перевозки грузов. Виной тому инцидент, который произошел на прошлой неделе. Напомним, у здания правительства Камчатки появилась протяженная «красная дорожка» из рыбьих голов. Требуха высыпалась из грузовика, у которого был плохо закреплен задний борт.

Тогда власти региона наказали навести порядок в части грузоперевозок по столице. Чиновники считают, что рыбьи головы высыпались на дорогу из-за халатности водителя и предприятия. Кстати, им уже выписаны штрафы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/698951" frameborder="0"></iframe> Восемь тонн рыбьих голов вывалилось перед зданием правительства Камчатки.Видео: Виталий Иваненко, мэр Петропавловска-КамчатСоциальные сети

- Предприятиям-переработчикам рыбы, чьи мощности расположены в границах Петропавловска-Камчатского, мы рекомендовали проработать предложения по созданию альтернативных маршрутов перевозки отходов по городу. Они должны исключать проезд вблизи социально-культурных объектов, - прокомментировал Андрей Здетоветский, врио министра рыбного хозяйства Камчатского края.

Он также отметил, что машины, которые перевозят отходы, должны быть оборудованы герметичными емкостями. Это необходимо для того, чтобы исключить загрязнение окружающей среды.