Замгубернатора Хабаровского края подала в отставку

Последние две недели правительство Хабаровского края сотрясает. Напомним, что уже два раза в «белый дом» наведались силовики – в первый раз с обысками, во второй – по официальной версии для беседы. Вот и еще одна новость из стен правительства региона – зампред по социальным вопросам Наталия Пудовкина подала в отставку.

- Да, действительно, Наталия Пудовкина написала заявление на увольнение по собственному желанию. Сейчас она находится в отпуске, свой пост покидает с 1 апреля. О причинах Наталия Алексеевна не сообщала, - прокомментировала Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края.

Она также отметила, что нареканий к работе госпожи Пудовкиной у начальства не было. Давления на нее также никто не оказывал. На свой пост она была назначена в начале декабря прошлого года.

По стечению обстоятельств, уход Наталии Пудовкиной случился после ареста ее бывшего мужа – Александра Пудовкина. Он являлся директором ООО «Азия Лес», его подозревают в незаконном получении федеральных денег и вырубке леса. Сумма ущерба, по данным Генпрокуратуры, составила 10 миллиардов рублей.

По «лесному» делу также проходит бывший зампред правительства региона по экономическим вопросам Василий Шихалев. Он, по версии следствия, лоббировал интересы господина Пудовкина и помог ему получить незаконную субсидию, пользуясь своими должностными полномочиями.

Отметим: ранее сообщалось, что по тому же делу проходит и арестованный первый губернатор Хабаровского края и экс-дальневосточный полпред Виктор Ишаев. Однако по информации СКР, видного политика подозревают в хищении 5,7 миллиона рублей у «Роснефти». По версии следователей, господин Ишаев арендовал офис представительства нефтяной компании в Хабаровске по завышенной цене.

Экс-главу региона суд в Москве поместил под домашний арест до 27 мая. Свою вину Виктор Ишаев отрицает, а в зале заседаний бывший министр по развитию Дальнего Востока заявил, что «это лишь малая часть моей зарплаты» и назвал происходящее «чушью собачьей».

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