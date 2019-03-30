С 19 по 22 марта на радио «Комсомольская правда» проходил радиоконкурс «Росгвардейский день», приуроченный к празднованию 27 марта - Дня войск национальной гвардии РФ. Ведущий в прямом эфире задавал вопросы радиослушателям о задачах, функциях, истории и военачальниках федеральной службы. Много вопросов было связано с великим оружейным конструктором Михаилом Калашниковым, 100-летие которого будут отмечать 10 ноября. Именно поэтому финалистов ждали испытания в стрелковом клубе «Ратник», а награждение призеров состоялось в представительстве концерна «Калашников» в Хабаровске.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

За несколько дней в конкурсе приняло участие более двадцати радиослушателей, кто-то звонил из любопытства, а кто-то пытался интуитивно ответить на вопросы. В тройке финалистов «случайных» людей не оказалось — все они, так или иначе, имеют отношение к военной службе и имеют навыки владения оружием. Сергей Поснаев, офицер запаса, проходил службу в вооруженных силах и сейчас находится на пенсии. Участвовал в конкурсе, чтобы доказать дочери, что нужно всегда совершенствоваться, любые знания могут пригодиться в жизни, тем более история своего Отечества. Дмитрий Артемов проходил учебу на военной кафедре института и, спустя много лет, посещает все военные выставки, в том числе и войск национальной гвардии. Кристина Шакирова про войска Росгвардии узнала от своего брата, сейчас он проходит службу в одном из спецподразделений города Хабаровска.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

Директор спортивного клуба «Ратник» Виталий Кочунов встретил финалистов и рассказал об истории и назначении самого оснащенного тира Дальнего Востока. После этого инструкторы представили участникам выставку «Оружие победы». Все образцы легендарного оружия (самозарядная винтовка Токарева, пистолет-пулемет Шпагина, снайперкая винтовка Мосина, питолет «ТТ», ручной пулемет Дегтярева) находятся в отличном состоянии и периодически специалисты клуба их пристреливают.

После инструктажа по технике безопасности, участники приступили к пробным стрельбам из автомата Калашникова. Три пристрелочных и три выстрела на зачет выявили самого меткого из финалистов. Им оказался Дмитрий Артемов, с 40 метров он три раза попал в грудную мишень. В качестве награды ему предоставили возможность произвести выстрелы из модернизированного автомата с оптическим прицелом.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

- Я думал, что будем стрелять из пистолета, поэтому очень обрадовался когда увидел автомат Калашникова. Все выстрелы пошли в цель, потому что я старался брать немного ниже, это, своего рода, мой секрет успеха, - с улыбкой делится эмоциями Дмитрий Артемов.

Второе место у Сергея Поснаева, он поразил мишень одним выстрелом, который оказался ближе к центру, чем у занявшей третье место Кристины Шакировой. Директор «Ратника» поздравил призеров и вручил им подарочные клубные сертификаты.

Официальное награждение состоялось на следующий день в представительстве Концерна «Калашников» в Хабаровске. Старший менеджер «Оружейного двора» рассказал конкурсантам об истории развития Концерна и легендарного оружия, которое сегодня имеет новый облик.

- Наш Концерн - это синтез великого наследия и амбиций на будущее. Мы сохраняем принципы, ценности и идеалы легендарного бренда, но в то же время стремимся к развитию и совершенствованию нашей продукции, - упомянул в своей речи Алексей Молчанов.

На память от Концерна победителю была вручена пневматическая винтовка для спортивно-развлекательной стрельбы. Ценные подарки призерам вручили представители медиа-холдинга «Комсомольская правда» и поблагодарили радиослушателей за проявленную активность. Грамоты и подарки от имени командующего Восточным округом Росгвардии вручил офицер пресс-службы Восточного округа ВНГ РФ лейтенант Николай Мешков.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

- Выражаю благодарность медиа-холдингу «Комсомольская правда» за продолжительное и плодотворное сотрудничество. Мы не в первый раз запускаем подобные акции и желающих принять участие становится больше. Войска Восточного округа Росгвардии гордятся людьми, которые знают историю России, помнят Героев Отечества, чтят традиции и являются патриотами своей страны, - отметил Николай Мешков.

Конкурс «Росгвардейский день» был приурочен к Дню войск национальной гвардии РФ (27 марта) и 100-летию со дня рождения советского и российского конструктора Михаила Калашникова (10 ноября).