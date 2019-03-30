2019-03-29T10:53:28+03:00
Общество

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

Поделиться:
В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружияВ Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия
Изменить размер текста:

С 19 по 22 марта на радио «Комсомольская правда» проходил радиоконкурс «Росгвардейский день», приуроченный к празднованию 27 марта - Дня войск национальной гвардии РФ. Ведущий в прямом эфире задавал вопросы радиослушателям о задачах, функциях, истории и военачальниках федеральной службы. Много вопросов было связано с великим оружейным конструктором Михаилом Калашниковым, 100-летие которого будут отмечать 10 ноября. Именно поэтому финалистов ждали испытания в стрелковом клубе «Ратник», а награждение призеров состоялось в представительстве концерна «Калашников» в Хабаровске.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

За несколько дней в конкурсе приняло участие более двадцати радиослушателей, кто-то звонил из любопытства, а кто-то пытался интуитивно ответить на вопросы. В тройке финалистов «случайных» людей не оказалось — все они, так или иначе, имеют отношение к военной службе и имеют навыки владения оружием. Сергей Поснаев, офицер запаса, проходил службу в вооруженных силах и сейчас находится на пенсии. Участвовал в конкурсе, чтобы доказать дочери, что нужно всегда совершенствоваться, любые знания могут пригодиться в жизни, тем более история своего Отечества. Дмитрий Артемов проходил учебу на военной кафедре института и, спустя много лет, посещает все военные выставки, в том числе и войск национальной гвардии. Кристина Шакирова про войска Росгвардии узнала от своего брата, сейчас он проходит службу в одном из спецподразделений города Хабаровска.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

Директор спортивного клуба «Ратник» Виталий Кочунов встретил финалистов и рассказал об истории и назначении самого оснащенного тира Дальнего Востока. После этого инструкторы представили участникам выставку «Оружие победы». Все образцы легендарного оружия (самозарядная винтовка Токарева, пистолет-пулемет Шпагина, снайперкая винтовка Мосина, питолет «ТТ», ручной пулемет Дегтярева) находятся в отличном состоянии и периодически специалисты клуба их пристреливают.

После инструктажа по технике безопасности, участники приступили к пробным стрельбам из автомата Калашникова. Три пристрелочных и три выстрела на зачет выявили самого меткого из финалистов. Им оказался Дмитрий Артемов, с 40 метров он три раза попал в грудную мишень. В качестве награды ему предоставили возможность произвести выстрелы из модернизированного автомата с оптическим прицелом.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

- Я думал, что будем стрелять из пистолета, поэтому очень обрадовался когда увидел автомат Калашникова. Все выстрелы пошли в цель, потому что я старался брать немного ниже, это, своего рода, мой секрет успеха, - с улыбкой делится эмоциями Дмитрий Артемов.

Второе место у Сергея Поснаева, он поразил мишень одним выстрелом, который оказался ближе к центру, чем у занявшей третье место Кристины Шакировой. Директор «Ратника» поздравил призеров и вручил им подарочные клубные сертификаты.

Официальное награждение состоялось на следующий день в представительстве Концерна «Калашников» в Хабаровске. Старший менеджер «Оружейного двора» рассказал конкурсантам об истории развития Концерна и легендарного оружия, которое сегодня имеет новый облик.

- Наш Концерн - это синтез великого наследия и амбиций на будущее. Мы сохраняем принципы, ценности и идеалы легендарного бренда, но в то же время стремимся к развитию и совершенствованию нашей продукции, - упомянул в своей речи Алексей Молчанов.

На память от Концерна победителю была вручена пневматическая винтовка для спортивно-развлекательной стрельбы. Ценные подарки призерам вручили представители медиа-холдинга «Комсомольская правда» и поблагодарили радиослушателей за проявленную активность. Грамоты и подарки от имени командующего Восточным округом Росгвардии вручил офицер пресс-службы Восточного округа ВНГ РФ лейтенант Николай Мешков.

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

В Хабаровске участники радиоконкурса Росгвардии на радио «Комсомольская правда» выявляли победителя на огневом рубеже из легендарного оружия

- Выражаю благодарность медиа-холдингу «Комсомольская правда» за продолжительное и плодотворное сотрудничество. Мы не в первый раз запускаем подобные акции и желающих принять участие становится больше. Войска Восточного округа Росгвардии гордятся людьми, которые знают историю России, помнят Героев Отечества, чтят традиции и являются патриотами своей страны, - отметил Николай Мешков.

Конкурс «Росгвардейский день» был приурочен к Дню войск национальной гвардии РФ (27 марта) и 100-летию со дня рождения советского и российского конструктора Михаила Калашникова (10 ноября).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
В Хабаровске определят лучшего в боевых искусствах
Хабаровчане смогут защитить дворы от клещей
«Дальневосточные» гектары в Хабаровском крае оформляют в собственность досрочно
Комсомольчанку признали одним из лучших педагогов-наставников в России
В Биробиджане временно закроют железнодорожный переезд
В Хабаровском крае будет работать «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение
Тигриная семья задрала поросенка и устроила пир в заповеднике Хабаровского края
Комсомольчанка отличилась на конкурсе «Школа музейного лидерства»
Новое локомотивное депо открыли в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске пройдут отборочные соревнования WorldSkills Russia
Без лекарств работали врачи скорой помощи в Хабаровском крае
Рыбаки-беспредельщики в Комсомольске доловились до конфискации
Пайщиков в Комсомольске обманули на 100 миллионов рублей
В Хабаровском крае на час добровольно откажутся от электричества
Школьники в Хабаровском крае предложили идеи решения взрослых проблем
В Хабаровском крае выпустили почтовую карточку в честь 100-летия Алексея Федотова
Директора музея в Хабаровском крае понизили до специалиста из-за зарплаты
В сырые камеры «селили» следственно-арестованных в Хабаровском крае
С ветерком и наркотиками ехал по Комсомольской трассе автомобилист
Валежник в Хабаровском крае можно собирать с помощью бензопилы
В Хабаровском крае большой дефицит ветеринаров, зоотехников и агрономов
Комсомольчанка на путевках в болгарский детский лагерь заработала миллион и тюремный срок
Погода в Хабаровске на 29 марта 2019 года: днем до +1 градуса, небольшой снег