Положение о проведении фестиваля - конкурса «Шашлычник года – 2019»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения фестиваля-конкурса «Шашлычник года» (далее – Конкурс);
1.2. Конкурс проходит в два тура:
- Первый тур «Отборочный» - отбираются команды победители для участия во 2-ом туре;
- Второй тур «Основной» - определяются победители конкурса;
1.3. Конкурс проводится на основании настоящего Положения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Объединить людей, неравнодушных к семейным ценностям и традициям;
2.2. Популяризировать активные виды отдыха;
2.3. Стимулировать творческий потенциал человека;
2.4. По итогам Конкурса информировать граждан о его результатах.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организатором конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Хабаровский филиал (далее – Организатор);
3.2. Организатор разрабатывает и утверждает программу подготовки и проведения конкурса, утверждает план размещения рабочих мест и оборудования, бланк оценочного листа, председателя и состав жюри конкурса;
4.2. Участникам второго тура организатор предоставляет: мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, инвентарь.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится на территории туристического комплекса «Эко Парк Воронеж», адрес: г. Хабаровск, с. Воронежское 1, (4 км от конечной остановки автобуса №8);
4.2. Дата проведения конкурса: 13 апреля 2019 года;
4.3. Начало регистрации участников в 11-00;
4.5. Начало 1 тура конкурса в 11-30.
4.6. Начало 2 тура конкурса в 13-00
4.7 Подведение итогов конкурса в 15-00
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками конкурса являются:
5.1.1. Семейные команды;
5.1.2. Группы людей;
5.1.3. Профессиональные команды;
5.1.4. Команды партнеров конкурса.
5.2. В состав команды входит не менее 3-х и не более 5 человек;
5.3. Группа поддержки – неограниченное количество человек.
6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронную почту habkp@phkp.ru или зарегистрироваться по телефону 8 (4212) 782 - 608 до 10 апреля 2019 года;
6.2. В заявке необходимо указать: ФИО участников, название команды, контактный телефон для связи;
6.3. В день проведения конкурса необходимо зарегистрироваться у организаторов на территории «Эко Парк Воронеж» с 11:00 до 11:30 и получить номер площадки для конкурса.
6.4. Участники первого тура используют: собственный мангал, инвентарь, мясо или другие продукты.
6.5. Участники первого тура конкурса должны заранее приготовить полуфабрикаты (подготовленное, рубленое мясо, замаринованное мясо, соусы и тд) и доставить их к месту проведения соревнования в специальных емкостях, предназначенных для пищевых продуктов.
6.6. Все продукты, используемые участниками в ходе соревнований, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.
6.5. Участники, прошедшие во второй тур, используют мангал, инвентарь, угли, жидкость для розжига и мясо, предоставленное организаторами. Маринад, емкости для маринования и др. необходимые предметы обеспечивают участники Конкурса.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1.В состав жюри конкурса входят:
7.1.1 Шеф-повара общепита;
7.1.2. Представителей шоу-бизнеса;
7.1.3 Организатор конкурса.
8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
8.1. «Лучшая идея Шашлыка 2019» - шашлык из необычных ингредиентов;
8.2. «Лучшая Презентация Шашлыка 2019» – творческая подача блюда;
8.3. «Лучшая Команда» конкурса - внешний вид, форма, единый стиль команды, название, слоган, девиз и тп.;
8.4. «Приз зрительских желудков» конкурса - специальная номинация от Партнеров Конкурса;
8.5. «Гран При «Лучший шашлык в Хабаровске 2019» - по мнению Жюри Конкурса;
8.6. «Гран При « Лучший Шашлычник Хабаровска 2019» - по мнению Жюри Конкурса;
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
9.1. Конкурс оценивает жюри по пятибалльной шкале;
9.2. Итоговая оценка складывается из общей суммы баллов, набранной участниками;
9.3. Общую оценку подводит председатель жюри;
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
10.1. По итогам конкурса Жюри оценивает уровень команд в соответствии с п. 9.
10.2. Все команды – участники награждаются памятными дипломами.
10.3. Команды - победители награждаются дипломами и подарками от организаторов и партнеров Конкурса.
7. Условия Участия
- Для участия необходимо подать Заявку на электронную почту habkp@phkp.ru или по телефону 8 (4212)782-782 до 10 апреля 2019 года;
- 13.04.2019 зарегистрироваться с 11:00 до 11:45 у организаторов на территории Эко Парк Воронеж получить номер площадки для Конкурса.
- Участники первого тура используют собственный мангал, инвентарь, мясо или другие продукты.
- Участники, прошедшие во второй тур, используют мангал, инвентарь, угли, жидкость для розжига и мясо, предоставленное организаторами. Маринад, емкости для маринования и др. необходимые предметы обеспечивают участники Конкурса.
- Участники Конкурса должны заранее приготовить полуфабрикаты (подготовленное, рубленое мясо, замаринованное мясо, соусы и тд) и доставить их к месту проведения соревнования в специальных емкостях, предназначенных для пищевых продуктов.
- Все продукты, используемые участниками в ходе соревнований, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.
- Сам шашлык готовится только в момент проведения Конкурса.
8. Номинации Конкурса
- «Лучшая идея Шашлыка 2019» - шашлык из необычных ингредиентов;
- «Лучшая Презентация Шашлыка 2019» – творческая подача блюда;
- «Лучшая Команда» конкурса «Шашлычник года 2019» - внешний вид, форма, единый стиль команды, название, слоган, девиз и тп.;
- «Приз зрительских желудков» конкурса «Шашлычник года 2019» - специальная номинация от Партнеров Конкурса;
- «Гран При «Лучший шашлык в Хабаровске 2019» - по мнению Жюри Конкурса;
- «Гран При « Лучший Шашлычник Хабаровска 2019» - по мнению Жюри Конкурса;
9. Критерии оценки конкурса
- Конкурс оценивает жюри по пятибалльной шкале;
- Итоговая оценка складывается из общей суммы баллов, набранной участниками;
- Общую оценку подводит председатель жюри;
10. Подведение итогов и награждение
- По итогам конкурса Жюри оценивает уровень команд в соответствии с п. 9.
- Все команды – участники награждаются памятными дипломами.
- Команды-победители награждаются дипломами и подарками от организаторов и партнеров Конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU