Положение о проведении фестиваля - конкурса «Шашлычник года – 2019»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения фестиваля-конкурса «Шашлычник года» (далее – Конкурс);

1.2. Конкурс проходит в два тура:

- Первый тур «Отборочный» - отбираются команды победители для участия во 2-ом туре;

- Второй тур «Основной» - определяются победители конкурса;

1.3. Конкурс проводится на основании настоящего Положения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Объединить людей, неравнодушных к семейным ценностям и традициям;

2.2. Популяризировать активные виды отдыха;

2.3. Стимулировать творческий потенциал человека;

2.4. По итогам Конкурса информировать граждан о его результатах.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

3.1. Организатором конкурса является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Хабаровский филиал (далее – Организатор);

3.2. Организатор разрабатывает и утверждает программу подготовки и проведения конкурса, утверждает план размещения рабочих мест и оборудования, бланк оценочного листа, председателя и состав жюри конкурса;

4.2. Участникам второго тура организатор предоставляет: мангал, уголь, жидкость для розжига, мясо, инвентарь.

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится на территории туристического комплекса «Эко Парк Воронеж», адрес: г. Хабаровск, с. Воронежское 1, (4 км от конечной остановки автобуса №8);

4.2. Дата проведения конкурса: 13 апреля 2019 года;

4.3. Начало регистрации участников в 11-00;

4.5. Начало 1 тура конкурса в 11-30.

4.6. Начало 2 тура конкурса в 13-00

4.7 Подведение итогов конкурса в 15-00

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5.1. Участниками конкурса являются:

5.1.1. Семейные команды;

5.1.2. Группы людей;

5.1.3. Профессиональные команды;

5.1.4. Команды партнеров конкурса.

5.2. В состав команды входит не менее 3-х и не более 5 человек;

5.3. Группа поддержки – неограниченное количество человек.

6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

6.1. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронную почту habkp@phkp.ru или зарегистрироваться по телефону 8 (4212) 782 - 608 до 10 апреля 2019 года;

6.2. В заявке необходимо указать: ФИО участников, название команды, контактный телефон для связи;

6.3. В день проведения конкурса необходимо зарегистрироваться у организаторов на территории «Эко Парк Воронеж» с 11:00 до 11:30 и получить номер площадки для конкурса.

6.4. Участники первого тура используют: собственный мангал, инвентарь, мясо или другие продукты.

6.5. Участники первого тура конкурса должны заранее приготовить полуфабрикаты (подготовленное, рубленое мясо, замаринованное мясо, соусы и тд) и доставить их к месту проведения соревнования в специальных емкостях, предназначенных для пищевых продуктов.

6.6. Все продукты, используемые участниками в ходе соревнований, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

6.5. Участники, прошедшие во второй тур, используют мангал, инвентарь, угли, жидкость для розжига и мясо, предоставленное организаторами. Маринад, емкости для маринования и др. необходимые предметы обеспечивают участники Конкурса.

7. ЖЮРИ КОНКУРСА

7.1.В состав жюри конкурса входят:

7.1.1 Шеф-повара общепита;

7.1.2. Представителей шоу-бизнеса;

7.1.3 Организатор конкурса.

8. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

8.1. «Лучшая идея Шашлыка 2019» - шашлык из необычных ингредиентов;

8.2. «Лучшая Презентация Шашлыка 2019» – творческая подача блюда;

8.3. «Лучшая Команда» конкурса - внешний вид, форма, единый стиль команды, название, слоган, девиз и тп.;

8.4. «Приз зрительских желудков» конкурса - специальная номинация от Партнеров Конкурса;

8.5. «Гран При «Лучший шашлык в Хабаровске 2019» - по мнению Жюри Конкурса;

8.6. «Гран При « Лучший Шашлычник Хабаровска 2019» - по мнению Жюри Конкурса;

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА

9.1. Конкурс оценивает жюри по пятибалльной шкале;

9.2. Итоговая оценка складывается из общей суммы баллов, набранной участниками;

9.3. Общую оценку подводит председатель жюри;

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

10.1. По итогам конкурса Жюри оценивает уровень команд в соответствии с п. 9.

10.2. Все команды – участники награждаются памятными дипломами.

10.3. Команды - победители награждаются дипломами и подарками от организаторов и партнеров Конкурса.

7. Условия Участия

- Для участия необходимо подать Заявку на электронную почту habkp@phkp.ru или по телефону 8 (4212)782-782 до 10 апреля 2019 года;

- 13.04.2019 зарегистрироваться с 11:00 до 11:45 у организаторов на территории Эко Парк Воронеж получить номер площадки для Конкурса.

- Участники первого тура используют собственный мангал, инвентарь, мясо или другие продукты.

- Участники, прошедшие во второй тур, используют мангал, инвентарь, угли, жидкость для розжига и мясо, предоставленное организаторами. Маринад, емкости для маринования и др. необходимые предметы обеспечивают участники Конкурса.

- Участники Конкурса должны заранее приготовить полуфабрикаты (подготовленное, рубленое мясо, замаринованное мясо, соусы и тд) и доставить их к месту проведения соревнования в специальных емкостях, предназначенных для пищевых продуктов.

- Все продукты, используемые участниками в ходе соревнований, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

- Сам шашлык готовится только в момент проведения Конкурса.

8. Номинации Конкурса

- «Лучшая идея Шашлыка 2019» - шашлык из необычных ингредиентов;

- «Лучшая Презентация Шашлыка 2019» – творческая подача блюда;

- «Лучшая Команда» конкурса «Шашлычник года 2019» - внешний вид, форма, единый стиль команды, название, слоган, девиз и тп.;

- «Приз зрительских желудков» конкурса «Шашлычник года 2019» - специальная номинация от Партнеров Конкурса;

- «Гран При «Лучший шашлык в Хабаровске 2019» - по мнению Жюри Конкурса;

- «Гран При « Лучший Шашлычник Хабаровска 2019» - по мнению Жюри Конкурса;

9. Критерии оценки конкурса

- Конкурс оценивает жюри по пятибалльной шкале;

- Итоговая оценка складывается из общей суммы баллов, набранной участниками;

- Общую оценку подводит председатель жюри;

10. Подведение итогов и награждение

- По итогам конкурса Жюри оценивает уровень команд в соответствии с п. 9.

- Все команды – участники награждаются памятными дипломами.

- Команды-победители награждаются дипломами и подарками от организаторов и партнеров Конкурса.