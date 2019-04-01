Солнечная электростанция начала работу на месторождении "Светлое" в Хабаровском крае

На месторождении "Светлое" в Охотском районе Хабаровского края введена в эксплуатацию солнечная электростанция. Это одна из крупнейших автономных солнечных электростанций и первая в России, которая снабжает электроэнергией месторождение.

Станция располагается в 220 километрах от посёлка Охотск в Хабаровском крае в труднодоступном горно-таёжном районе в зоне вечной мерзлоты.

Станция частично замещает выработку электроэнергии на дизель-генераторных установках существующего энергокомплекса для объектов на месторождении. На предприятии рассчитывают получать в год до 1,25 миллиона кВт-ч, выработанной экологически чистыми источниками энергии. И экономить до 270 тонн дизельного топлива ежегодно.

Проект был реализован менее чем за год. Основными генерирующими элементами являются фотоэлектрические модули, использующие монокристаллические кремниевые пластины. Всего на территории, площадью 3 гектара, установлено 2 788 таких модулей.

- Для нас ввод солнечной станции – возможность включить в производственный цикл новые экологически чистые технологии. Первые результаты работы уже можно оценить в тысячах киловатт-часов электроэнергии, и тоннах сэкономленного дизельного топлива. С 17 декабря на станции было произведено 219 тысяч киловатт-часов, на выработку которых на дизельных установках пришлось бы использовать 50 тонн нефтепродуктов, - рассказала Василина Тарабарова, управляющий директор ООО «Светлое».

СПРАВКА "КП"

«Светлое» - самое молодое предприятие «Полиметалла» в Хабаровском крае. В декабре 2010 года «Полиметалл» приобрел лицензию на проведение разведки и добычу золота на месторождении. В августе 2016 года досрочно введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат, где извлекают золото по технологии кучного выщелачивания из руды. На предприятии работают более 600 человек. В 2018 году ООО «Светлое» добыло 1 378 тысяч тонн руды, производство золота составило 4,2 тонны.