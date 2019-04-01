2019-04-01T10:40:49+03:00
Общество

Город – не тетка: Вяземский и Переяславка в Хабаровском крае хотят стать селами

Местные жители считают, что это поможет им меньше платить за электричество
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
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Вяземский и Переяславка в Хабаровском крае хотят стать селамиВяземский и Переяславка в Хабаровском крае хотят стать селамиФото: Александра ШОПЕНКО
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Небольшие города и поселки городского типа в Хабаровском крае выступают за смену статуса с «городского» на «сельский». Причина – высокие энерготарифы, которые, по мнению местных жителей, непосильно тянуть населенному пункту с небольшой численностью населения.

С такой инициативой уже выступали жители города Вяземский. Они посчитали, что это поможет населенному пункту стать участником федеральных программ. Мэр города такой выпад тогда не понял, а губернатор Хабаровского края посоветовал провести референдум.

Про вяземский референдум пока ничего не слышно, зато статус с «городского» на «сельский» попытались поменять жители городского поселения «Рабочий поселок Переяславка». Инициативная группа из десяти человек с таким предложением вышла на местные избирком и совет депутатов, однако оказалось, что, согласно закону, такое предложение вправе выдвигать региональный парламент. Соответственно, вопрос о референдуме был отклонен.

- По закону сельские поселения – это населенные пункты с населением до трех тысяч человек. У нас в Переяславке живет 7,5 тысячи человек. Это районный центр, есть железнодорожный вокзал, рядом проходят федеральные трассы, здесь находятся все службы и так далее. К тому же многие жители стремились к тому, чтобы Переяславка стала городом, и не хотят возвращать ей статус села, - рассказал Михаил Свистунов, председатель совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Переяславка».

Одной из причин смены статуса инициаторы называют непомерные цены на электроэнергию. Сейчас жители Переяславки платят чуть больше пяти рублей за киловатт, тогда как в селе примерно на 1,3 рубля дешевле.

- И это действительно накладно, очень большая нагрузка на людей и на предпринимателей. Но никто не учитывает, что, если даже по какой-то причине статус сменится, придется потратить большие деньги, и это коснется всех жителей. Одна только перерегистрация и смена банковских карт займет уйму времени. Я думаю, если бы мы могли и поддержали референдум, нас бы жители потом не поблагодарили, - считает Михаил Свистунов.

Еще один козырь в рукавах активистов – сельские льготы для врачей и учителей. Однако противники перемен парируют: уйдут 16 миллионов налогов (снизится НДФЛ и уйдет земельный налог), да и бюджет менять придется с экономическим обоснованием. Нужно же деньги найти на все процедуры, связанные с изменением статуса.

Однако менять ситуацию с платой за услуги ЖКХ, как считает господин Свистунов, все же нужно. И это проблема не только Переяславки, но всего Дальнего Востока. Этот вопрос находится в компетенции федеральных органов власти, и только они с подачи краевых чиновников смогут переломить порядок дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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