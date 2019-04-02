Названа причина крушения вертолета Ми-8 на вулкане на Камчатке

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет, в котором подробно описываются причины крушения вертолета Ми-8 на камчатском вулкане Мутновский. Напомним, инцидент произошел в апреле 2017 года. На борту воздушного судна находились 17 туристов из разных стран и три члена экипажа.

Вертолет должен был забрать туристов с базы «Снежная долина» на вулкан Мутновский, откуда они должны были спуститься на лыжах. Экстремалы из Франции, Монако, США, Италии и Великобритании отправились покорять нетронутые склоны исполина. Сопровождали туристов трое россиян-переводчиков.

Прибыв на вулкан, первый раз туристы высадились на высоте 1,8 километра. Затем вертолет перелетел на полкилометра ниже и сел в ожидании спускающихся на лыжах путешественников. Забрав экстремалов, вертолет полетел в сторону восточного склона вулкана.

Для посадки была выбрана площадка, при заходе на которую и произошло ЧП – на высоте 2150 метров вертолет столкнулся со склоном вулкана и опрокинулся на правый борт. Серьезные травмы – переломы позвоночников - получили россиянин, американец и француз. Остальные 17 человек не пострадали. Ни один из пассажиров, согласно отчету, пристегнут не был.

- В результате грубой посадки вертолета разрушены лопасти и хвостовая балка в районе промежуточного редуктора, вырван узел крепления правой стойки шасси, фюзеляж имеет деформации, - отмечается в отчете Межгосударственного авиационного комитета.

Согласно данным ведомства, ответственность за грубую посадку вертолета несет командир воздушного судна. Он нарушил методику посадки на подобранную с воздуха площадку и не учел ветровые условия в горной местности.

Кроме этого, у командира не было допуска для посадки вертолета на подобранные с воздуха площадки высотой более двух километров. Также экипаж предварительно не исследовал место посадки.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Решение будет вынесено после того, как следователи детально ознакомятся с отчетом МАК.