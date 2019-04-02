2019-04-02T11:38:14+03:00
Общество

«Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске: как принять участие, где пройдет

Более пятидесяти тысяч человек промаршируют по городским улицам в рамках акции «Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
«Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске: как принять участие, где пройдет«Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске: как принять участие, где пройдетФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Как сообщили городские власти, подготовка к акции бессмертный полк 2019 в Хабаровске уже началась - с 1 апреля в городе приступили к обучению волонтеров Победы, добровольцев, которые будут сопровождать колонну участников, а также обеспечивать первую медицинскую помощь, если таковая потребуется. В этом году бессмертный полк 2019 в Хабаровске посвятят 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принять участие 9 мая приглашают всех желающих, в чьей семье были и есть участники военной и тыловой жизни тех лет. По словам организаторов, бессмертный полк 2019 в Хабаровске набрал невероятную популярность среди горожан, и если в прошлом году маршем по городским улицам прошло 30 тысяч человек, то сейчас ожидается не меньше 50 тысяч участников.

- «Бессмертный полк» состоится во всех городах и районах края - жители нашего региона всегда принимают активное участие в этом мероприятии. Только в прошлом году в колоннах по всему краю прошли более 100 тысяч человек, - сообщил Андрей Белоглазов, руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России».

Из новшеств - в этом году для школьников 11-17 лет проведут творческий конкурс «Мой прадед», в рамках которого ребята должны собрать и представить информацию о своем родственнике, участнике Второй мировой войны. Победители региональных этапов получат ценные призы, а попавшие в десятку лучших примут участие в шествии по Красной Площади. Главный приз - поездка на летнюю смену во Всероссийский детский центр «Орленок».

Дополнительно с условиями акции можно ознакомиться на сайте pravnuki-pobediteley.ru либо по телефону 8 (4212) 94-45-10.

ГДЕ И КОГДА

В краевой столице шествие колонны в рамках акции бессмертный полк 2019 в Хабаровске планируется начать от площади имени Ленина - по улице Муравьева-Амурского до Тургенева - и завершить его на площади Славы у Вечного огня возложением цветов. По предварительной информации, организаторы планируют придерживаться плана прошлого года - построение колонны начнется в 9:30 утра возле парка Гайдара, а само шествие стартует в 11:00, сразу после парада. Ближе к 9 мая информацию о точном времени, а также об участии в мероприятии можно узнать по телефону «горячей линии» - 8 (4212) 94-45-10, организуемой региональным представительством движения «Бессмертный полк» или на официальном сайте акции - polkrf.ru.

По традиции, в краевой столице помимо шествия бессмертный полк 2019 в Хабаровске запланирован парад войск Хабаровского гарнизона на площади имени Ленина, церемония возложения венка и цветов к Вечному Огню на мемориальном комплексе площади Славы, а также праздничный артиллерийский салют. Весь день в парковой зоне стадиона имени Ленина будет проходить демонстрация образцов военной техники и вооружения, на площадях и в парках города Хабаровска пройдут патриотические акции и концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бизнесмен в Хабаровском крае в темную дважды сэкономил на налогах
В Комсомольске 10 апреля ограничат движение по улице Шиханова
В жилищной программе в Хабаровском крае сняли ограничения по возрасту
Парапланерист на Камчатке за деньги рискнул своей и чужой жизнями
Фельдшерам скорой помощи в ЕАО теперь полагается жилье
За травму на производстве хабаровчанин отсудил у работодателя 400 тысяч рублей
На Амуре в Хабаровском крае ледоход начнется раньше, чем обычно
Олег Ожегов возглавил министерство имущественных отношений Хабаровского края
В Хабаровском крае устроят «генеральную уборку» дворов
Хабаровчанин зарабатывал на жизнь, прописывая в своей квартире иностранцев
Огонь по траве добрался до кафе в ЕАО и полностью уничтожил постройку
В Хабаровском крае осужденным, не лишенным свободы, рассказали о вакансиях
Об инженерном будущем снова заговорят на Общероссийском конгрессе в Комсомольске
В Хабаровске 10 пассажиров автобуса невольно стали участниками аварии
Следователи назвали возможную причину пожара с четырьмя погибшими в доме в Комсомольске
За обрезанные деревья в Комсомольске собираются наказать «управляйку»
Сельчанка в Хабаровском крае подожгла место работы, чтобы скрыть недостачу
На социальную рекламу в Хабаровском крае посмотрели глазами молодежи
Маршрутная сеть в Хабаровске экономически выгодна и удобна для пассажиров
Несколько автобусов сгорели в трамвайном депо Хабаровска
Пожар в Биробиджане унес одну человеческую жизнь
В Хабаровске лихо избавляются от самостроев
Погода в Хабаровске на 2 апреля 2019 года: днем до +7 градусов, без осадков
Призывники в Хабаровском крае хотят пойти в армию
Замки в машине хабаровчанина не помогли сберечь портативную технику
Браконьер больше двух лет скрывался от правосудия в тайге в Хабаровском крае
Александр Федосов стал врио зампреда по социальным вопросам Хабаровского края
Сирены в Хабаровском крае оповестят об условной чрезвычайной ситуации