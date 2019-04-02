«Бессмертный полк - 2019» в Хабаровске: как принять участие, где пройдет

Как сообщили городские власти, подготовка к акции бессмертный полк 2019 в Хабаровске уже началась - с 1 апреля в городе приступили к обучению волонтеров Победы, добровольцев, которые будут сопровождать колонну участников, а также обеспечивать первую медицинскую помощь, если таковая потребуется. В этом году бессмертный полк 2019 в Хабаровске посвятят 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принять участие 9 мая приглашают всех желающих, в чьей семье были и есть участники военной и тыловой жизни тех лет. По словам организаторов, бессмертный полк 2019 в Хабаровске набрал невероятную популярность среди горожан, и если в прошлом году маршем по городским улицам прошло 30 тысяч человек, то сейчас ожидается не меньше 50 тысяч участников.

- «Бессмертный полк» состоится во всех городах и районах края - жители нашего региона всегда принимают активное участие в этом мероприятии. Только в прошлом году в колоннах по всему краю прошли более 100 тысяч человек, - сообщил Андрей Белоглазов, руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России».

Из новшеств - в этом году для школьников 11-17 лет проведут творческий конкурс «Мой прадед», в рамках которого ребята должны собрать и представить информацию о своем родственнике, участнике Второй мировой войны. Победители региональных этапов получат ценные призы, а попавшие в десятку лучших примут участие в шествии по Красной Площади. Главный приз - поездка на летнюю смену во Всероссийский детский центр «Орленок».

Дополнительно с условиями акции можно ознакомиться на сайте pravnuki-pobediteley.ru либо по телефону 8 (4212) 94-45-10.

ГДЕ И КОГДА

В краевой столице шествие колонны в рамках акции бессмертный полк 2019 в Хабаровске планируется начать от площади имени Ленина - по улице Муравьева-Амурского до Тургенева - и завершить его на площади Славы у Вечного огня возложением цветов. По предварительной информации, организаторы планируют придерживаться плана прошлого года - построение колонны начнется в 9:30 утра возле парка Гайдара, а само шествие стартует в 11:00, сразу после парада. Ближе к 9 мая информацию о точном времени, а также об участии в мероприятии можно узнать по телефону «горячей линии» - 8 (4212) 94-45-10, организуемой региональным представительством движения «Бессмертный полк» или на официальном сайте акции - polkrf.ru.

По традиции, в краевой столице помимо шествия бессмертный полк 2019 в Хабаровске запланирован парад войск Хабаровского гарнизона на площади имени Ленина, церемония возложения венка и цветов к Вечному Огню на мемориальном комплексе площади Славы, а также праздничный артиллерийский салют. Весь день в парковой зоне стадиона имени Ленина будет проходить демонстрация образцов военной техники и вооружения, на площадях и в парках города Хабаровска пройдут патриотические акции и концерты.