Штендеры, таблички и транспаранты для акции «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске: где заказать, сколько стоят

Самые ожидаемые праздники в нашей стране, конечно, майские. А самый главный из них - День Победы - отмечают 9 мая каждый год, начиная с далекого 1945. И каждый год после того, как отгремит на главной городской площади парад, жители Хабаровска выходят с портретами своих родных и близких, боровшихся с фашистскими захватчиками и погибших на фронтах Великой Отечественной войны на акцию «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске. Для того, чтобы с комфортом пронести фотографию своего героя через весь центр города в колонне - а это испытание не для малодушных, ведь пройти пешком придется несколько километров - потребуется легкая и удобная табличка или штендер на специальной ручке, чтобы фото можно было поднять над головой.

УМЕЛЫЕ РУКИ

Если вы любите мастерить руками, то изготовить штендер для акции «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске сможете и самостоятельно, используя небольшой набор инструментов и материалы, которыми стоит заранее запастись в строительном и сантехническом магазинах.

Итак, для изготовления штендера стандартного А3 формата (30х40 или 30х42 сантиметра) вам потребуется, прежде всего, рама для фото. Конечно, ее можно сделать самому, но чтобы сэкономить время и силы, лучше купите рамку нужного размера в книжном или фотомагазине (в хозяйственных отделах они иногда тоже попадаются - прим. ред.), ее стоимость составит от 100 до 400 рублей. Обязательно выньте из рамки стекло, иначе через полчаса - час шествия в акции «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске ваши руки буквально начнут отваливаться от тяжести получившейся таблички. Стекло лучше заменить кусочком прозрачного пластика или обойтись совсем без него, заламинировав фото.

Далее - фотография. Если у вас есть искомое изображение в электронном виде, вам остается только распечатать его в ближайшем к вам копировальном центре или салоне полиграфии, цена вопроса - около 100 рублей. Если же фотография для «Бессмертного полка-2019» в Хабаровске требует сканирования, ретуши, а то и вовсе - восстановления, это может обойтись значительно дороже. Кстати, если фотографии по какой-то причине у вас нет, вы все равно сможете принять участие в марше «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске, только в этом случае в фоторамке нужно разместить распечатанный лист с фамилией, именем и отчеством вашего родственника, а также по желанию добавить информацию о том, где и как он воевал.

Последний шаг - ручка для штендера. Ее можно сделать, прибив к рамке с обратной стороны деревянную планку, или же приклеив два держателя-клипсы для трубы ПВХ, а затем вставив в них и саму трубу небольшого диаметра, длиною 1,3 метра, которая стоит до 60 рублей за метр в сантехническом магазине. И штендер, табличка или транспарант для акции «Бессмертный полк - 2018» в Хабаровске готов!

ЕСЛИ НЕТ ВРЕМЕНИ

Если же вы не уверены, что справитесь с задачей самостоятельно, к вашим услугам великое множество компаний, выполняющих полиграфические заказы. Вам предложат разные варианты готовых штендеров - для одной и для двух фотографий одновременно, изготовленных из пластика ПВХ, часто в пакет услуг уже входит обработка и подготовка фотоснимка. Цена на такие изделия варьируется от 500 рублей за одинарный до 1000 рублей за двойной штендер для акции «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске, что, в принципе, не слишком затратно, учитывая тот факт, что прослужит такая табличка не один год.

Где заказать штендеры, таблички и транспаранты для акции «Бессмертный полк-2019» в Хабаровске:

1. Типография «Ка-Принт»

ул. Амурский бульвар, 48

телефон: 8 (4212) 75-57-56

2. Компания «Жук»:

ул. Краснореченская, 139, корпус 2

телефон: 8 (4212) 25-45-15

3. «Экспресс Полиграфия»

ул. Комсомольская, 74, 2 этаж, офис 7

ул. Тургенева, 73, 1 этаж, офис 11

телефоны: 8 (4212) 56-88-80, 8 (4212) 45-40-20

4. Сувенирное производство «Ауха»

ул. Муравьева- Амурского, 23

телефон: 8-914-772-82-25

5. РПК «Гамма»

ул. Серышева, 31, офис 403

телефоны: 8 (4212) 94-46-94, 94-34-36

6. «А-С Принт»

ул. Петра Комарова, 3А

телефон: 8 (4212) 43-87-87

7. «Уния-ДВ»

ул. Артемовская, 59

телефон: 8-914-200-91-43

8. «Чеширский кот», полиграфия

пер. Запарина, 82

телефон: 8 (4212) 25-11-51