Телефоны с доказательствами: на Сахалине родители два года добивались, чтобы всем убийцам их сына Максима Юрченко грозила тюрьма

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО

Октябрь 2016 года. Недалеко от лесополосы в районе Хомутово найдено тело 21-летнего Максима Юрченко со 127 колото-режущими ранами. На парне не было живого места. Третьего числа родителям пришлось ответить на самый ненавистный в их жизни телефонный звонок - собеседник сказал, что их сын мертв и нужно приехать в морг, чтобы опознать тело. В итоге обвинения в чудовищном преступлении предъявили 28-летнему Андрею Васильеву.

На фотографии Андрей Васильев - пока единственный убийца, оказавшийся за решеткой. ФОТО: предоставлено родителями погибшего.

Елена и Олег Юрченко заявляли на следствии, что их сына не мог убить один человек, потому что Максим занимался спортом и наверняка оказать сопротивление знакомому, уступающему ему в телосложении, для него не было задачей невыполнимой. Но никаких прямых доказательств того, что резали Максима несколько человек, а не один, не было. Так и получилось, что за решеткой оказался один Андрей. Суд приговорил его к довольно суровому наказанию – 11 с половиной лет колонии строго режима.

Уголовное дело завершили, а Елене и Олегу выдали в суде вещи уже мертвого сына. Среди них оказались два мобильных телефона. На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего особенного, однако находка круто повернула весь ход событий. Оказалось, что сотовые принадлежали не Максиму, а осужденному Андрею, а в самих мобильных таилась кладезь ценной для следствия информации.

На фото Максим вместе со своей мамой Еленой. ФОТО: предоставлено родителями погибшего.

НЕ ПО-БРАТСКИ

Выяснилось, что в деле были замешаны еще двое: Евгений Д. и Мирон И. Оба также принимали участие в убийстве Максима, но по загадочным причинам никому из них обвинения так и не предъявили. В двух телефонах Андрея были переписки как с Евгением и Мироном, так и с девушкой и родственниками, где будущий уголовник подробно рассказывал близким о преступлении. И то, что убивал Максима не он один, а вместе с двумя приятелями. Вину взял на себя, чтобы, во-первых, скостить себе срок заключения, во-вторых, разбогатеть на своем благородстве – все финансовые вопросы семьи Андрея должны были лечь на плечи Евгения и Мирона.

Родители опешили: «Как так, ведь первым делом следователь должен был изучить важные вещдоки – телефоны?!» По какой причине этого не произошло – неясно, ведь СК, когда вся эта ситуация была обнародована, инициировал проведение проверки. Предмет исследования – действия сотрудника. Однако по результатам никому обвинения не предъявили, следователь просто уволился из комитета.

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Однако благодаря резонансу удалось добиться движения в сторону других фигурантов. Сперва приговор выслушали лжесвидетели, которые все-таки признались, что Максима убивали несколько человек, а не только Андрей. Затем суд отменил приговор в его отношении, так как новые детали в корне меняют суть дела, а следовательно, и решение представителя Фемиды. Все это результат работы Олега и Елены, которые бились до последнего, им удалось достучаться до федеральных ведомств, а они, в свою очередь, подняли «регион».

СЕМЬЯ В ПОГОНАХ НЕ ПОМОГЛА

Местные жители делились тогда своими версиями, одна из которых звучала довольно коррупционно. У одного из парней были внушительные аргументы, которые могли сыграть свою роль и противостоять предъявлению обвинений – практически вся семья работала в органах. Начиная от ФСБ, заканчивая городской полицией и прокуратурой. Разумеется, связь между родословной и расследованием уголовного дела установить не удалось. В итоге лишь спустя почти два года после смерти Максима Евгений и Мирон стали фигурантами. Следователям удалось докопаться до участия каждого в убийстве.

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- Буквально на прошлой неделе нам пришел ответ от следственного комитета, в нем говорилось, что теперь обвинения в убийстве нашего сына предъявили всем, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Олег Юрченко. – Одного из них подозревают в пособничестве, а второго в соучастии в убийстве, но уже группой лиц с собой жестокостью. Мы будем до последнего добиваться справедливого решения суда, ведь на руках у сотрудников прямые доказательства. Сперва материалы дела утвердит прокуратура, а затем документы направят в суд для рассмотрения по существу.

Новое обвинения предъявят и уже сидящему за решеткой Андрею. По новой статье двум фигурантам будет грозить до пожизненного лишения свободы.

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