2019-04-03T08:38:25+03:00
Общество

Телефоны с доказательствами: на Сахалине родители два года добивались, чтобы всем убийцам их сына Максима Юрченко грозила тюрьма

Все это время два соучастника преступления были на свободе, и ни о каком уголовном преследовании даже не было и речи [фото]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
ФОТО: предоставлено родителями погибшего.ФОТО: предоставлено родителями погибшего.
Изменить размер текста:

ЗВЕРСКОЕ УБИЙСТВО

Октябрь 2016 года. Недалеко от лесополосы в районе Хомутово найдено тело 21-летнего Максима Юрченко со 127 колото-режущими ранами. На парне не было живого места. Третьего числа родителям пришлось ответить на самый ненавистный в их жизни телефонный звонок - собеседник сказал, что их сын мертв и нужно приехать в морг, чтобы опознать тело. В итоге обвинения в чудовищном преступлении предъявили 28-летнему Андрею Васильеву.

На фотографии Андрей Васильев - пока единственный убийца, оказавшийся за решеткой. ФОТО: предоставлено родителями погибшего.

На фотографии Андрей Васильев - пока единственный убийца, оказавшийся за решеткой. ФОТО: предоставлено родителями погибшего.

Елена и Олег Юрченко заявляли на следствии, что их сына не мог убить один человек, потому что Максим занимался спортом и наверняка оказать сопротивление знакомому, уступающему ему в телосложении, для него не было задачей невыполнимой. Но никаких прямых доказательств того, что резали Максима несколько человек, а не один, не было. Так и получилось, что за решеткой оказался один Андрей. Суд приговорил его к довольно суровому наказанию – 11 с половиной лет колонии строго режима.

Уголовное дело завершили, а Елене и Олегу выдали в суде вещи уже мертвого сына. Среди них оказались два мобильных телефона. На первый взгляд может показаться, что здесь нет ничего особенного, однако находка круто повернула весь ход событий. Оказалось, что сотовые принадлежали не Максиму, а осужденному Андрею, а в самих мобильных таилась кладезь ценной для следствия информации.

На фото Максим вместе со своей мамой Еленой. ФОТО: предоставлено родителями погибшего.

На фото Максим вместе со своей мамой Еленой. ФОТО: предоставлено родителями погибшего.

НЕ ПО-БРАТСКИ

Выяснилось, что в деле были замешаны еще двое: Евгений Д. и Мирон И. Оба также принимали участие в убийстве Максима, но по загадочным причинам никому из них обвинения так и не предъявили. В двух телефонах Андрея были переписки как с Евгением и Мироном, так и с девушкой и родственниками, где будущий уголовник подробно рассказывал близким о преступлении. И то, что убивал Максима не он один, а вместе с двумя приятелями. Вину взял на себя, чтобы, во-первых, скостить себе срок заключения, во-вторых, разбогатеть на своем благородстве – все финансовые вопросы семьи Андрея должны были лечь на плечи Евгения и Мирона.

Родители опешили: «Как так, ведь первым делом следователь должен был изучить важные вещдоки – телефоны?!» По какой причине этого не произошло – неясно, ведь СК, когда вся эта ситуация была обнародована, инициировал проведение проверки. Предмет исследования – действия сотрудника. Однако по результатам никому обвинения не предъявили, следователь просто уволился из комитета.

no title

no title

Однако благодаря резонансу удалось добиться движения в сторону других фигурантов. Сперва приговор выслушали лжесвидетели, которые все-таки признались, что Максима убивали несколько человек, а не только Андрей. Затем суд отменил приговор в его отношении, так как новые детали в корне меняют суть дела, а следовательно, и решение представителя Фемиды. Все это результат работы Олега и Елены, которые бились до последнего, им удалось достучаться до федеральных ведомств, а они, в свою очередь, подняли «регион».

СЕМЬЯ В ПОГОНАХ НЕ ПОМОГЛА

Местные жители делились тогда своими версиями, одна из которых звучала довольно коррупционно. У одного из парней были внушительные аргументы, которые могли сыграть свою роль и противостоять предъявлению обвинений – практически вся семья работала в органах. Начиная от ФСБ, заканчивая городской полицией и прокуратурой. Разумеется, связь между родословной и расследованием уголовного дела установить не удалось. В итоге лишь спустя почти два года после смерти Максима Евгений и Мирон стали фигурантами. Следователям удалось докопаться до участия каждого в убийстве.

no title

no title

no title

no title

- Буквально на прошлой неделе нам пришел ответ от следственного комитета, в нем говорилось, что теперь обвинения в убийстве нашего сына предъявили всем, - рассказывает корреспонденту «КП»-Хабаровск» Олег Юрченко. – Одного из них подозревают в пособничестве, а второго в соучастии в убийстве, но уже группой лиц с собой жестокостью. Мы будем до последнего добиваться справедливого решения суда, ведь на руках у сотрудников прямые доказательства. Сперва материалы дела утвердит прокуратура, а затем документы направят в суд для рассмотрения по существу.

Новое обвинения предъявят и уже сидящему за решеткой Андрею. По новой статье двум фигурантам будет грозить до пожизненного лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Сахалине родителям открылась правда об убийстве сына из-за ошибки в выдаче вещдоков

Ужасающие подробности гибели 21-летнего сахалинца стали известны после того, как матери погибшего случайно отдали мобильный телефон его убийцы (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Массовой гибели животных чудом удалось избежать при пожаре в ЕАО
На бесхозных полях и пустырях в Хабаровске чаще всего горит трава
Прививочная кампания против клеща закончилась в Хабаровском крае
Угонщик в Хабаровском крае покатался и бросил авто в соседнем городе
Комсомольчане ехали по ледовой переправе на автобусе как в последний раз
В хабаровской детской больнице собираются построить новый корпус
Спецназ разгромил условный лагерь боевиков в Хабаровском крае
Ко Дню Победы ветераны и дети военного времени в Хабаровском крае получат выплаты
Пенсионерка в ЕАО отдала 150 тысяч рублей за молитвы псевдоясновидящей
Студенты в Хабаровском крае освоят «Меню возможностей»
В Хабаровском крае ищут талантливых авторов на премию имени Арсеньева
В Хабаровском крае ликвидировали еще одно министерство
В Хабаровском крае осталось только 14 действующих ледовых переправ
На улице Краснореченской в Хабаровске появилась тяжелая техника
В Хабаровске ищут волонтеров для ухода за больными детьми
Торговцы лекарствами в Хабаровске заплатят миллионные штрафы за взятку
В Хабаровском крае голосуют за более перспективные проекты для Дальнего Востока
Сергей Ивашкин возглавил администрацию Краснофлотского района Хабаровска
Долги стали угрозой для сделки по продаже машины в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 3 апреля 2019 года: днем до +8 градусов, без осадков
На рынке услуг такси в Хабаровском крае собираются навести порядок
Бизнесмен в Хабаровском крае в темную дважды сэкономил на налогах
В Комсомольске 10 апреля ограничат движение по улице Шиханова
В жилищной программе в Хабаровском крае сняли ограничения по возрасту
Парапланерист на Камчатке за деньги рискнул своей и чужой жизнями
Фельдшерам скорой помощи в ЕАО теперь полагается жилье
За травму на производстве хабаровчанин отсудил у работодателя 400 тысяч рублей
На Амуре в Хабаровском крае ледоход начнется раньше, чем обычно
Олег Ожегов возглавил министерство имущественных отношений Хабаровского края