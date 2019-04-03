Ледоход на Амуре в 2019 году у Хабаровска начнется в середине апреля

В краевой столице сообщили, когда начнется ледоход на Амуре в 2019 году у Хабаровска. В этом году лед вскроется немного раньше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, традиционно ледоход на Амуре в 2019 году у Хабаровска начинается 21-22 апреля, в этом же году это произойдет 16-17 апреля.

- По прогнозам, в регионе на этой неделе будут постепенно увеличиваться дневные и ночные температуры. На ближайших выходных воздух прогреется до +9+11 градусов. Однако это будет временное явление, после которого снова похолодает, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Отметим, что начинается не только ледоход на Амуре в 2019 году у Хабаровска, но лед становится менее прочным и на других реках региона. Поэтому в крае постепенно закрывают ледовые переправы. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в настоящее время действуют только 14 временных трасс.