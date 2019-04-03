В Хабаровском крае трактор столкнулся с поездом

В Хабаровском крае случилось дорожно-транспортное происшествие с участием многотонной спецтехники и поезда. По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 3 апреля днем, примерно в 75 километрах от краевой столицы.

- В грузовой поезд в районе станции "Литовка" врезался трактор, - коротко подтвердили в пресс - службе Дальневосточной железной дороги.

Известно, что модель трактора – «Беларус». Пострадавших в дорожно–транспортном происшествии нет. Насколько сильны масштабы аварии - пока не уточняется. Нет и информации о задержке поездов в связи с аварией на путях. «КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.