2019-04-03T09:50:45+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае трактор столкнулся с поездом

Инцидент произошел возле села Литовка
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае трактор столкнулся с поездомВ Хабаровском крае трактор столкнулся с поездомФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Хабаровском крае случилось дорожно-транспортное происшествие с участием многотонной спецтехники и поезда. По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 3 апреля днем, примерно в 75 километрах от краевой столицы.

- В грузовой поезд в районе станции "Литовка" врезался трактор, - коротко подтвердили в пресс - службе Дальневосточной железной дороги.

Известно, что модель трактора – «Беларус». Пострадавших в дорожно–транспортном происшествии нет. Насколько сильны масштабы аварии - пока не уточняется. Нет и информации о задержке поездов в связи с аварией на путях. «КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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