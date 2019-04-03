Погода на апрель 2019 в Хабаровске – тема, которая интересует едва ли не каждого жителя краевого центра. Весна наступила слишком рано, да и зима, конечно, в этом сезоне удивила своей бесснежностью и щадящими температурами. Чего-то конкретного от погоды можно было даже не рассчитывать. Шутка про то, что март выходил на работу за декабрь, теперь очередь декабря, веселила дальневосточников, но теперь дело за апрелем. Что он приготовил для хабаровчан и продолжит ли погода удивлять горожан своей непостоянностью. Разбираемся вместе с экспертами.

По словам синоптиков, погода на апрель 2019 в Хабаровске сохранит неустойчивый характер. Резкого потепления специалисты не прогнозируют, напротив, даже похолодает. Поэтому теплые вещи убирать пока не стоит, лучше дождаться лета.

- До 10 апреля ожидается неустойчивая погода. Через несколько дней над нами будет находиться область пониженного давления, следовательно, в регионе пройдут осадки, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. – Так, в крае ожидаются снег и мокрый снег. До конца декады сохранится ветер северного направления, он будет пределах 5-10 метров в секунду. Особенно ветрено будет пятого апреля. Основной температурный фон будет в пределах -3 -6 градусов ночью и +5 +7 градусов днем. В крае на юге будет от -2-7 ночью, местами -8 -15 градусов. Днем +3 +8 градусов, на юге от 10 тепла. Мы идем около нормы и чуть ниже.

Пока информации о приближении каких-либо циклонов или весеннем тепле нет. Есть вероятность, что солнце начнет греть регион во второй и третьей декадах месяца.