2019-04-03T14:04:18+03:00
Общество

Если мама сказала - нет, обращайся к папе! На Камчатке беззаботный малыш, который без ума от лужи, стал героем интернета

Плавание ребенка снял на мобильный его отец – кадры счастливого детства молниеносно распространились в соцсети [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Если мама сказала - нет, обращайся к папе! На Камчатке беззаботный малыш, который без ума от лужи, стал героем интернетаЕсли мама сказала - нет, обращайся к папе! На Камчатке беззаботный малыш, который без ума от лужи, стал героем интернетаФото: Социальные сети
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Несколько дней назад в социальный сетях появился забавный видеоролик, который активно распространился в интернете. Мальчик в крохотном ярко-красном гидрокостюме и желтых резиновых сапогах лег звездой в лужу и представлял себе, вероятно, что он на море.

Экипировке ребенка может позавидовать каждый – перчатки, капюшон, шапка – воде было не подступиться. Мальчонка даже ангелочка делал в воде, двигая ногами и руками вбок и «рисуя» на поверхности лужи мини-волны.

На Камчатке беззаботный малыш, который без ума от лужи, стал героем интернета.

Автором видео оказался папа малыша – неудивительно. За кадром он говорит: «Сын, все вставай, хватит». Разумеется, сразу вспомнилась поговорка, знакомая нам всем из детства – если мама сказала – нет, обращайся к папе. Вероятно, мама такое развлечение мужчин не одобрила бы, а вот гулять с папой – совсем другое дело.

Позже выяснилось, что и мама была не против такого развлечения ребенка, ведь оба родителя заранее подготовили мальчика к заплыву, снабдив гидрокостюмом. Когда видео попало в сеть, тут же появились просмотры, лайки и комментарии.

Практически все пользователи смотрели на малыша и ностальгировали, вспоминая свое детство без телефонов и соцсетей.

- Я тоже так хочу!!!

- Вот от мамы влетит!

- Вот чего не хватало для полного счастья.

- Молодцы родители! Ребенок познает мир, а не сидит в гаджетах. Вспомните свое детство.

- Тот случай, когда ребенок гуляет с папой.

- Жалко, что мне рост не позволяет так понырять.

Заряд положительных эмоций гарантирован. Ну, а вы сами судите, можно ли смотреть на этого юного аквалангиста и не улыбаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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