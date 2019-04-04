Бесплатная кормушка закончилась: Сергей Фургал прокомментировал обыски в правительстве Хабаровского края

Как отметил на пресс-конференции глава региона Сергей Фургал, система управления, которая существовала в Хабаровском крае до сентября 2018 года, сегодня себя полностью изжила. Сейчас идет ее глобальная перестройка.

- В координатах старой системы развиваться невозможно, она начала нас тянуть назад в прошлое и ни к чему хорошему бы не привела. В крае, если кто не понял, было не протестное голосование, люди просто хотели изменений. Соответственно, они начались, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Старое отходит, новое нарождается - это всегда больно, страшно и необычно. Старое, конечно, уходить не хочет. Оно создало себе определенную зону комфорта - все знали, кто где питается, кто на чем живет и кто где ворует и пилит. Однако теперь здесь новый губернатор, и мы будем жить по-новому - схемы убираем, с коррупцией боремся, воровать больше нельзя, бесплатная кормушка закончилась. Когда происходит изменение системы, всегда идет очищение, нравится это кому-то или нет.

Мало того, проверки и обыски, которые прошли недавно в правительстве региона, были инициированы самим губернатором.

- Вы же все видите, что происходит у нас с лесом. Здесь крутятся огромные деньги, а что с этого имеет бюджет Хабаровского края? Я три месяца назад проводил большое совещание, высказывал тут всем и дал соответствующие поручения. Уже три месяца идет проверка, поскольку всего налогов с леса наш регион получал 1 миллиард 200 миллионов, а только на поддержание в нормативном состоянии дорог, по которым возится лес, тратится два миллиарда 400 миллионов рублей. Что это такое, когда в одном из районов края находятся 16 лесозаготовительных предприятий, и только два из них зарегистрированы на территории района? Это что - правильное ведение хозяйствования? Нет, конечно, - подчеркнул Сергей Фургал.

Напомним, что в марте в кабинетах сразу трех зампредов правительства Хабаровского края прошли масштабные обыски, а затем было возбуждено уголовное дело на бывшего министра природных ресурсов и экс-заместителя председателя регионального правительства Василия Шихалева. Ему вменяют в вину покровительство лесозаготовительному предприятию, которое в итоге незаконно получило федеральную денежную поддержку. Вторым фигурантом стал бизнесмен Александр Пудовкин. Оба они были арестованы до 17 мая, сумма ущерба - около десяти миллиардов рублей.

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