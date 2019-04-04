В Хабаровском крае встреча подруг детства обернулась «бойней» и ездой в багажнике из-за комсомольских Бонни и Клайда

ДЕТИ ПОВЗРОСЛЕЛИ

Комсомольск–на-Амуре – место, которое уже издавна «окрестили» городом уголовников и населенным пунктом с внушительной статистикой по преступности. Если вы думали, что методы выяснения отношений, которые работали в 90-е остались в прошлом веке, то вы заблуждались. События, о которых пойдет речь, прямое тому доказательство, хотя начиналось все довольно мило – со встречи подруг детства.

23 октября прошлого года Кристина (все имена изменены – прим.ред.) пригласила к себе в гости подругу Ольгу. Знакомы они были с детства, вот решили встретиться, поговорить и немного отдохнуть. У всех свои семьи, хоть и не официальные, дети (у Ольги их и вовсе четверо, и все они - малыши), вот они и решили немного отвлечься. Мамочки решили утроить что-то вроде парного свидания. Вечеринка началась у Ольги дома.

Горячительное сделали свое, и вскоре парочки захотели освежиться. Выбор пал на караоке-кафе. Они даже вернулись домой, чтобы переодеться – ох, уж этот знаменитый комсомольский фейсконтроль. В итоге всем удалось пробраться в кафе. Скучно не было, поэтому никто их них вечеринку не покинул раньше времени. Вышли пары из заведения уже под утро. Они сели в машину Ольги и поехали обратно к ней домой, чтобы вернуть вещи, отданные подруге и ее парню для отдыха в заведении. К сожалению, на этом все не закончилось. Дальше – сценарий криминального русского сериала.

РАЗБОРКИ ПО-КОМСОМОЛЬСКИ

В какой-то момент Кристина заглянула в кошелек и недосчиталась десяти тысяч рублей. В краже она обвинила подругу, с которой отдыхала. Ольга, разумеется, все отрицала, уверяя, что никаких денег не брала, и что она просто перепила. Решать вопросы как цивилизованные люди, они не стали, сразу принялись драться. Притом, что саму потасовку инициировали дамы. Поведение мужчин тоже не назовешь джентельменским. Возлюбленный Кристины принялся помогать девушке и тоже стал бить Ольгу. Ее парень попытался оказать сопротивление, но получил удар и больше попыток защитить подругу не предпринимал. Хоть полицию вызвал.

В ходе драки бойфренд заполучил ключи от машины Ольги. Чтобы вернуть «украденные» деньги, комсомольские Бонни и Клайд решились на кардинальные меры – схватили ее за волосы, затащили хозяйку машины в багажник, закрыли ее там и поехали кататься. Примечательно, что мужчина даже несколько раз ударил крышкой багажника по ногам Ольги, чтобы та не рыпалась.

Маневры пьяного водителя за рулем привлекли много внимания. В итоге через некоторое время ориентировки на машину попали в руки сотрудников ГИБДД. Остановив иномарку, сразу стало понятно, что за рулем выпивший мужчины. Услышав крики, доносящиеся из багажника, сразу напрягли правоохранителей. Девушку, разумеется, освободили из заточения. А парочка стала фигурантами уголовного дела. Конечно, о дружбе на века уже разговоров не было.

ДЕВОЧКИ ПОВЗДОРИЛИ, МАЛЬЧИКИ ПОСТРАДАЛИ

Кристине и ее мужчине предъявили обвинения по ряду статей: «Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору» и «Угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья».

- Обвиняемая имеет четырех малолетних детей, в связи чем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказала «КП»-Хабаровск» Ольга Гусельникова, старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре. - Ее сожитель ранее неоднократно судим за разбой, угон и иные насильственные преступления. После совершения данного преступления он водворен в места лишения свободы, в связи с отменой судом условного осуждения за ранее совершенное преступление.

Уголовное дело, как сообщают сотрудники надзорного ведомства, уже направили в суд для рассмотрения по существу. Скорее всего, серьезный срок грозит только возлюбленному Кристины – до 12 лет тюрьмы. Вот так за один день можно лишиться близкой подруги и любимого человека.