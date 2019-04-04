2019-04-04T09:52:42+03:00
Общество

Возраст – не помеха: 36-летних супругов не будут исключать из программы помощи на покупку жилья в Хабаровском крае

Теперь молодые семьи могут ждать денежной помощи до тех пор, пока она не будет оказана
Александра ШОПЕНКО
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Для участников молодежной жилищной программы в Хабаровском крае сняли возрастные ограниченияДля участников молодежной жилищной программы в Хабаровском крае сняли возрастные ограниченияФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровском крае изменили условия региональной программы «Развитие жилищного строительства». Напомним, что она предполагает субсидии молодым семьям на покупку жилья на первичном рынке. Раньше из программы исключались семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет, причем помощь могла быть так и не оказана.

- В законодательство оперативно были внесены изменения, чтобы успеть к началу очередного приема документов. Отныне семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет, сохраняют право на получение поддержки, пока ее не получит. Главное условие - признание нуждающимися в улучшении жилищных условий до достижения этого возраста, - рассказала Наталья Лыскова, начальник управления жилищного строительства министерства строительства Хабаровского края.

Подчеркнем, что касается это только краевой программы (у федеральной возрастные ограничения по-прежнему сохраняются). По местным условиям, на поддержку может рассчитывать молодая семья даже без детей. Квартиру новая ячейка общества должна присмотреть в строящемся или сданном доме, который находится в собственности застройщика.

Субсидия на покупку квартиры варьируется от 30 до 35 процентов – все зависит от того, есть ли у супругов дети. Например, семья из трех человек может рассчитывать на выплату около одного миллиона рублей, из двух – до 800 тысяч рублей.

Необходимый перечень документов для вступления в программу вы можете посмотреть на официальном сайте министерства строительства Хабаровского края в разделе «Жилищная политика».

Прием документов в Хабаровске будет идти с 27 апреля по 1 июня 2019 года в министерстве строительства (улица Муравьева-Амурского, 32). В Комсомольске молодые семьи могут подавать все необходимые бумаги до 22 апреля в городскую администрацию (улица Красноармейская, д. 3, кабинет 8). Всего в этом году поддержку смогут получить 187 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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