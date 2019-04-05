С 1 апреля на Камчатке бушует циклон, который обильно посыпает регион снегом и обдувает сильным ветром. Больше всего непогода разгулялась в Усть-Камчатском районе и в 7:15 утра минувшего четверга обесточила село Крутоберёгово.

Перед выехавшей на место ремонтной бригадой предстали последствия разгула стихии – повреждено 12 опор линии электропередачи. На кадрах, которые моментально разлетелись по социальным сетям, огромные железные конструкции выглядят, будто расплавленные. Виной тому ветер до 26 метров в секунду и гололед, который образовался на опорах из-за обильного мокрого снега.

В сложных погодных условиях ремонтники смогли найти обрыв провода, из-за которого без света осталось село Крутоберегово. Однако капризы небесной канцелярии устранить аварию сразу же не позволили, поэтому было принято решение подключить потребителей к резервной линии. Но и она оказалась повреждена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/701334" frameborder="0"></iframe> На Камчатке ураганный ветер погнул опоры ЛЭП и оставил без света сотни людей.Социальные сети

- Ремонтные бригады устраняют повреждения на двух линиях. Основная находится на острове Чаячий, туда энергетики пытались добраться с утра – протоки там размыты водой, и проехать на снегоходах было невозможно. Нашли болотную технику, перебрались, сейчас устраняем замечания. Думаю, что к 18:00 часам дадим электроснабжение, - рассказал Семен Плугарь, главный инженер АО «Южные электрические сети Камчатки».

Электричества в селе нет уже вторые сутки. Энергетики предприняли попытку доставить в Крутоберёгово дизель-генератор, но погода сделать этого не позволила. Пока 300 жителей села живут на резервных источниках питания. Осложняет ремонт линий ветер до 15 метров в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/701333" frameborder="0"></iframe> На Камчатке ураганный ветер погнул опоры ЛЭП и оставил без света сотни людей.Социальные сети

В региональном МЧС отметили, что Крутоберёгово представляет собой частные жилые дома с печным отоплением. Единственная пятиэтажка оборудована собственным источником отопления и бойлерной, которые работают от резервного дизель-генератора.

Что касается циклона, то покидать полуостров он пока не намерен. Восвояси он отбудет лишь в начале следующей недели.