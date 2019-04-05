В 2015 году у Георгия Ивановича – президента Федерации бильярдного спорта Хабаровского края, возникла идея: клуб должен быть с доступной средой, такой, чтобы в нем могли заниматься люди с поражениями опорно – двигательного аппарата.

БИЛЬЯРД, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

– Мы хотели, чтобы клуб был доступный. Когда он открылся, сразу пришли представители этой категории спортсменов и увидели, что действительно - можно заниматься, играть в бильярд, – рассказала Эминем Жалолова, председатель совета Федерации бильярдного спорта.

Вскоре идея получила широкое распространение, и клуб начал работать с людьми из Хабаровской краевой адаптивной школы. Сейчас тех, кто нашел себя в занятиях бильярдом, насчитывают уже три десятка.

– Люди узнали, что есть такое место, что можно заниматься и тренироваться бесплатно. Первый пробный турнир принес успех – всем понравилось, начали заниматься. Мы открыты – если люди придут, мы всегда примем, – делится Эминем Жалолова.

В клубе все тренируются на одной площадке . Несмотря на инклюзивную среду, все занимаются на равных. Соревнования также проходят в условиях равной борьбы и по единым для всех правилам. Единственное - расстояние между столами должно быть шире, чтобы людям на колясках было удобно двигаться.

Шар в лузу: хабаровские колясочники сразились на чемпионате по бильярду. ФОТО АНАСТАСИИ ШУСТОВОЙ

– Так же удлинители нужны, для того, чтобы могли доставать ребята, которые играют на колясках, потому что сидя они не видят всю поляну, не могут достать до определенной позиции. Чтобы что-то было специально оборудовано – такого нет. Оборудован должен быть подъезд к дому, встреча, помощь в том, чтобы выйти с машины, загрузить в машину коляску и тому подобное. Но все хорошо, нам помогают и поддерживают. Приезжают спортсмены с других городов, потому что им хочется соревноваться, хочется общаться, им хочется развиваться, – отмечает Эминем Жалолова.

НА СТАРТ ВСЕ ВМЕСТЕ

3 апреля был дан старт Открытым краевым соревнованиям по бильярдному спорту. В нем принимали участие не только спортсмены из Хабаровска, но и из Совесткой Гавани. Как отмечает организатор, были представители Приморского края и Амурской области.

– Я могу сказать, что в этом году у нас появились новые участники – это уже радует. Очень повысился класс игры, уровень. Все играют четко по спортивным правилам, все знают. Выросло качество игры. Идет соревновательный процесс – и это видно, – добавила Эминем Жалолова.

На соревнованиях людям с поражениями опорно – двигательного аппарата помогали волонтеры. Ими стали воспитанники бильярдного клуба. Их помощь требуется часто: они подают мячи, кий, а также ведут счет и заполняют протоколы.

– Помощь требуется часто, участникам нравится, что им помогают, поддерживают их. Мы помогаем, нам не безразлично. Если у тебя не такое здоровье, как у всех, то это не значит, что ты не можешь заниматься спортом, – поделилась Диана Жидайкина, воспитанница клуба.

Состав команды часто обновляется – приходят новые дети. Но проблем никогда не возникало – все понимают, что они такие же люди. Для воспитанников это шанс научиться чему – то большему, мотивация.

Шар в лузу: хабаровские колясочники сразились на чемпионате по бильярду. ФОТО АНАСТАСИИ ШУСТОВОЙ

Соревнования дают возможность не только проявить себя как хорошего игрока. Для многих участников это шанс завести новые знакомства, завести друзей.

– В таких мероприятиях я участвую не впервые, а с 2015 года. Соревнования – это очень здорово. Это наше здоровье, скажем так. Это движение, это и психологически не дает нам раскисать и сидеть дома. Очень жизнь повернулась, можно сказать, жить только начала. С 2003 года я как-то сразу влилась. Были и другие виды спорта, но с 2015 года здесь. Отсюда уходить не хочется, вот честное слово, – рассказала Татьяна Каширина, участник соревнований.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ

Шар в лузу: хабаровские колясочники сразились на чемпионате по бильярду. ФОТО АНАСТАСИИ ШУСТОВОЙ

4 апреля прошел финал соревнований. Победителем среди женщин и людей с поражением опорно – двигательного аппарата стала Татьяна Каширина , выиграв со счетом 2:0. Женщина отмечает, что соперничество было напряженным, а заслугу делит со своим тренером пополам.

Шар в лузу: хабаровские колясочники сразились на чемпионате по бильярду. ФОТО АНАСТАСИИ ШУСТОВОЙ

– Вся победа благодаря моему тренеру, спасибо ему большое. Это мой труд, его заслуги. Надо работать, не пропускать тренировки, и тогда мы все одолеем.

За соревнованиями наблюдала Анастасия ШУСТОВА.