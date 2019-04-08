2019-04-08T07:08:05+03:00
Спорт

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»

Это уже вторая подряд победа армейцев на своем поле [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"
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Вторая домашняя победа и второй раз подряд 1:0. Завершать матчи с минимальным счетом для армейцев, похоже, становится традицией. В прошлом матче с «Авангардом» преимущество СКА также было в один мяч.

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Впрочем, как отмечают болельщики, сколько ни забей – один или двести, все равно получишь только три очка, главное – красивая игра. И вот с этим у хабаровского клуба в последних встречах проблем нет. Команда все меньше сидит в обороне и все больше атакует, показывая зрелищный футбол.

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Что касается матча с «Шинником», командой довольно собранной, агрессивной и техничной, к тому же тоже декларирующей выход в Премьер-лигу, он начался сразу без всякой «раскачки». Было множество опасных моментов, когда забить могли и хозяева и гости, но довести дело до гола смог только армеец Олег Алейник. В окружении пяти игроков «Шинника», не заходя в штрафную, он мощно пробил по воротам – 1:0. Игра была острой до конца, но, несмотря на атаки гостей и контратаки хозяев, счет уже не изменился.

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

- Очень хорошая игра. Очень хороший соперник. Я думаю, игра понравилась не только мне, но и нашим болельщикам, которые присутствовали на трибунах, - подчеркнул Алексей Поддубский, и.о. главного тренера ФК «СКА-Хабаровск». - До конца она держала, до последних минут. Ребятам – особая благодарность. Выдержали, заработали три очка. По первому тайму – равная игра, забили. Второй – может, немного сыграли на удержание счёта, хотя и у нас, и у команды соперника были подходы. У них, надо отметить, был стандарт, когда игрок бил головой – это самый опасный момент. У нас тоже были подходы, когда могли забить. Не забили, с этим проблемы. Будем работать над реализацией моментов.

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Третью игру дома хабаровская команда проведет уже в следующую субботу – 13 апреля с московским «Спартаком-2». «СКА-Хабаровск» сейчас все так же находится на 8 строчке турнирной таблицы с 45 очками в активе. Их будущие соперники на 11 строчке имеют 38 очков. От попадания в четверку лидеров армейцев отделяют четыре очка.

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

До стыков рукой подать: Хабаровский «СКА» выиграл «Шинник»Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Победный гол Алейника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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