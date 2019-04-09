2019-04-09T09:11:55+03:00
Происшествия

Фигуранта уголовного дела о многомиллионных хищениях в заповеднике на Камчатке отпустили из СИЗО

Из-под стражи вышел глава компании, которая занималась «генеральной уборкой» в заказнике
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Фигуранта уголовного дела о многомиллионных хищениях в заповеднике на Камчатке отпустили из СИЗО. Фото: ООО "Экология"Фигуранта уголовного дела о многомиллионных хищениях в заповеднике на Камчатке отпустили из СИЗО. Фото: ООО "Экология"
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На Камчатке из следственного изолятора выпустили Виталия Дрозда, руководителя ООО «Экология». Напомним, что именно эта компания выиграла два конкурса на очистку бухт и побережий озер в Кроноцком заповеднике. Сумма подрядов составляла более 450 миллионов рублей.

Виталия Дрозда суд краевой столицы отпустил под домашний арест в понедельник, 8 апреля. По некоторым данным, он сотрудничает со следствием, что могло повлиять на решение изменить меру пресечения.

Известно, что по уголовному делу проходят экс-замдиректора Кроноцкого заповедника по охране Александр Ильин, он находится в СИЗО. Под домашний арест также помещены действующие начальник научного отдела биосферного заказника Дарья Паничева и замдиректора резервата по финансам Оксана Терехова.

Расследованием дела «генеральной уборки» в Кроноцком заповеднике занимается шестое главное следственное управление СК РФ. Каких-либо комментариев силовики до сих пор не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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