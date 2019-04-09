Фигуранта уголовного дела о многомиллионных хищениях в заповеднике на Камчатке отпустили из СИЗО

На Камчатке из следственного изолятора выпустили Виталия Дрозда, руководителя ООО «Экология». Напомним, что именно эта компания выиграла два конкурса на очистку бухт и побережий озер в Кроноцком заповеднике. Сумма подрядов составляла более 450 миллионов рублей.

Виталия Дрозда суд краевой столицы отпустил под домашний арест в понедельник, 8 апреля. По некоторым данным, он сотрудничает со следствием, что могло повлиять на решение изменить меру пресечения.

Известно, что по уголовному делу проходят экс-замдиректора Кроноцкого заповедника по охране Александр Ильин, он находится в СИЗО. Под домашний арест также помещены действующие начальник научного отдела биосферного заказника Дарья Паничева и замдиректора резервата по финансам Оксана Терехова.

Расследованием дела «генеральной уборки» в Кроноцком заповеднике занимается шестое главное следственное управление СК РФ. Каких-либо комментариев силовики до сих пор не дают.