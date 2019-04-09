2019-04-09T11:54:31+03:00
Происшествия

КамАЗ и джип провалились под лед на переправе в Магадане

По информации спасателей, никто из водителей и пассажиров не пострадал [видео]
Кристина ГРИН
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КамАЗ и джип провалились под лед на переправе в МагаданеКамАЗ и джип провалились под лед на переправе в МагаданеФото: Социальные сети
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Случилось все сегодня, девятого апреля в Магадане. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС исследовали ледовую переправу через реку Яна на автодороге «Магадан-Балаганное-Талон».

Она связывает областной центр с поселками Тауйск, Балаганное и Талон, которые находятся в Ольском городском округе. В итоге выяснилось, что переправа стала небезопасной с приходом зимы - появились промоины, трещины, колея заполнилась водой, и специалисты приняли решение зимник закрыть.

- Перед закрытием переправы администрация района приняла все необходимые меры для обеспечения поселков и организовала своевременный завоз необходимого продовольствия и топлива, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области. - При острой необходимости запас продовольствия может быть восполнен при помощи автомобилей высокой проходимости, а при вскрытии реки – при помощи плавсредств.

Как ни парадоксально, но именно на этой переправе в день ее закрытия случилось ЧП. Вероятно, некоторые водители игнорируют запреты сотрудников МЧС. В итоге КамАЗ и джип провалились под лед на переправе на реке Яна. Большегруз канул в воду основательно. Как сообщают очевидцы в соцсети, лишь благодаря чуду никто не пострадал, и все остались в живых.

КамАЗ и джип провалились под лед на переправе в Магадане.

Как отметили в разговоре с корреспондентом «КП»-Хабаровск» сотрудники ДВРПСО, их силы и средства в этом инциденте не понадобились, а «вызволять» машины со дна реки – дело исключительно владельцев авто, а не спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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