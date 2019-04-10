Ни нашим, ни вашим: глава Хабаровского края одобрил «перекройку» избирательных округов

Губернатор Хабаровского края не воспользовался правом вето и распорядился опубликовать закон, изменяющий количество избирательных округов. Напомним, что документ был принят в конце марта депутатами Законодательной думы региона. Как теперь будут избираться парламентарии – в материале «КП-Хабаровск».

В парламенте края 36 депутатов. По старой схеме их выбирали так: 18 слуг народа избираются по одномандатным округам прямым голосованием за кандидата, оставшиеся 18 – по партийным спискам. Во втором случае человек голосует не за претендента на место депутата, а за партию. При этом, чтобы партия была допущена к распределению мест в парламенте (мандатов), ей нужно набрать более пяти процентов голосов.

Теперь же схема поменялась, и число «одномандатников» увеличилось до 24, а «списочников» – сократилось до 12. Сейчас дело за избирательной комиссией региона, которая должна будет «перенарезать» и сделать из 18 округов 24. Но прежде закон должен будет вступить в силу, и произойдет это 20 апреля

- Избиркому края и парламенту дается общий срок в 30 дней для принятия своих решений. То есть не позднее 20 мая новая схема округов по выборам седьмого состава Законодательной думы должна быть утверждена, - отметил Оярс Машков, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края.

Выбирать депутатов регионального парламента жители Хабаровского края будут в сентябре 2019 года. Кроме этого в регионе изберут депутата Госдумы, депутатов городских дум Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, собраний депутатов ряда сел. Жители города Юности также выберут нового главу.