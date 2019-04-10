Водка - детям не игрушка: хабаровских школьников, продегустировавших крепкий алкоголь, доставили в токсикологию

По версии родителей, школьники средних классов где-то достали крепкий алкоголь, предположительно - водку, и продегустировали его в школе. Спиртное в класс принесли две девочки. Причем родители утверждают, что алкоголь пили едва ли не всем классом, но вот в больницу попали всего двое подростков.

- С детьми ничего страшного не произошло, их положили в токсикологическое отделение больницы номер десять и промыли желудки, - рассказал Илья Гудков, помощник руководителя СУ СКР по Хабаровском краю. – Тем не менее следователи инициировали проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, которые должны осуществлять контроль за несовершеннолетними.

Также сотрудникам комитета предстоит разобраться, где школьники смогли купить спиртное. В школе произошедшее комментировать отказываются.