2019-04-10T11:34:15+03:00
Происшествия

«На ногах висели куски мяса»: многодетную женщину едва не растерзала стая разъяренных псов на Камчатке

Это не первый случай нападения псов на людей в этом поселке [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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«На ногах висели куски мяса»: многодетную женщину едва не растерзала стая разъяренных псов на Камчатке«На ногах висели куски мяса»: многодетную женщину едва не растерзала стая разъяренных псов на КамчаткеФото: Социальные сети
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Случилось все 9 апреля в небольшом камчатском поселке Нагорный. Разумеется, живут там все в частных домах, где на привязи у большинства людей сидят сторожевые собаки. На псов одного из местных жителей периодически жалуются все соседи. Две из них похожи на лаек, и одна дворняжка привязаны к будке, сомнительным образом. Часть крепления – из цепи, другая – из ткани. У всех животных есть возможность перегрызть «цепь» и выбраться из заточения. Что собственно и случилось. Жертвой псов стала 33-летняя многодетная мать Виктория.

У женщины четверо детей, в этот день она шла домой примерно в обед. Дом мужчины со злыми псами, расположен так, что хочешь ты или нет, все-равно на него нарвешься. В итоге все три собаки сорвались и набросились на Викторию.

«На ногах висели куски мяса»: многодетную женщину едва не растерзала стая разъяренных псов на Камчатке.

- Мой муж услышал крики, вышел на улицу и увидел, что Виктория пытается отбиться от агрессивных собак нашего соседа, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Надежда Шарапова, соседка пострадавшей. – Он подбежал к ней и пытался вытащить из пастей собак руки и ноги женщины. Затем вышел и их хозяин. Оттащить псов удалось не сразу, да и травм уже было не избежать. Муж принес ее к нам домой, мы вызвали скорую помощь. Раны на руках и ногах сильно кровоточили. Когда приехали врачи, они сказали, что на ногах у нее висели куски мяса. Сильнее всего пострадала левая рука, специалисты даже опасаются, что она не сможет восстановиться, а следовательно и функционировать как прежде.

Жертвой псов стала 33-летняя многодетная мать Виктория. Фото: Предоставлено героем публикации

Жертвой псов стала 33-летняя многодетная мать Виктория.Фото: Предоставлено героем публикации

Укусы пришлись на бедра, как говорят врачи, на одной ноге даже были куски мяса. Фото: Предоставлено героем публикации

Укусы пришлись на бедра, как говорят врачи, на одной ноге даже были куски мяса.Фото: Предоставлено героем публикации

Больше всего пострадала левая рука. Есть вероятность, что она больше никогда не будет функционировать как прежде. Фото: Предоставлено героем публикации

Больше всего пострадала левая рука. Есть вероятность, что она больше никогда не будет функционировать как прежде.Фото: Предоставлено героем публикации

Примечательно, что Надежда уже не в первый раз обращает внимание полиции и властей на то, что творится в поселке. Ответа ни откуда не поступало. Сотрудники МВД проводят по факту проверку. Теперь она написала открытое письмо, размещенное в сети, и адресовала его губернатору Камчатского края. Сама Виктория намерена обратиться в суд, но сперва ей нужно прийти в себя после такого происшествия.

Виктория намерена обратиться в суд, но прежде ей нужно восстановиться как физически, так и морально. Фото: Предоставлено героем публикации

Виктория намерена обратиться в суд, но прежде ей нужно восстановиться как физически, так и морально.Фото: Предоставлено героем публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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