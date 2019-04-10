Случилось все 9 апреля в небольшом камчатском поселке Нагорный. Разумеется, живут там все в частных домах, где на привязи у большинства людей сидят сторожевые собаки. На псов одного из местных жителей периодически жалуются все соседи. Две из них похожи на лаек, и одна дворняжка привязаны к будке, сомнительным образом. Часть крепления – из цепи, другая – из ткани. У всех животных есть возможность перегрызть «цепь» и выбраться из заточения. Что собственно и случилось. Жертвой псов стала 33-летняя многодетная мать Виктория.

У женщины четверо детей, в этот день она шла домой примерно в обед. Дом мужчины со злыми псами, расположен так, что хочешь ты или нет, все-равно на него нарвешься. В итоге все три собаки сорвались и набросились на Викторию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/702247" frameborder="0"></iframe> «На ногах висели куски мяса»: многодетную женщину едва не растерзала стая разъяренных псов на Камчатке.

- Мой муж услышал крики, вышел на улицу и увидел, что Виктория пытается отбиться от агрессивных собак нашего соседа, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Надежда Шарапова, соседка пострадавшей. – Он подбежал к ней и пытался вытащить из пастей собак руки и ноги женщины. Затем вышел и их хозяин. Оттащить псов удалось не сразу, да и травм уже было не избежать. Муж принес ее к нам домой, мы вызвали скорую помощь. Раны на руках и ногах сильно кровоточили. Когда приехали врачи, они сказали, что на ногах у нее висели куски мяса. Сильнее всего пострадала левая рука, специалисты даже опасаются, что она не сможет восстановиться, а следовательно и функционировать как прежде.

Жертвой псов стала 33-летняя многодетная мать Виктория.Фото: Предоставлено героем публикации

Укусы пришлись на бедра, как говорят врачи, на одной ноге даже были куски мяса.Фото: Предоставлено героем публикации

Больше всего пострадала левая рука. Есть вероятность, что она больше никогда не будет функционировать как прежде.Фото: Предоставлено героем публикации

Примечательно, что Надежда уже не в первый раз обращает внимание полиции и властей на то, что творится в поселке. Ответа ни откуда не поступало. Сотрудники МВД проводят по факту проверку. Теперь она написала открытое письмо, размещенное в сети, и адресовала его губернатору Камчатского края. Сама Виктория намерена обратиться в суд, но сперва ей нужно прийти в себя после такого происшествия.