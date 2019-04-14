2019-04-14T04:23:52+03:00
Происшествия

Два землетрясения подряд случились на Камчатке

Правда, подземные толки жители полуострова не почувствовали
Ольга КИВА
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Два землетрясения подряд случились на КамчаткеДва землетрясения подряд случились на КамчаткеФото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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На Камчатке зарегистрировали сразу два землетрясения накануне вечером, 13 апреля. Одно из них случилось в акватории Тихого океана. Координаты подземного толчка - 54°2 северной широты и 162°2 восточной долготы. По предварительной информации, сейсмособытие произошло на глубине 10 километров, магнитуда - 4,5. Эпицентр землетрясения находился в 112 километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, второй подземный толчок случился в акватории Камчатского залива. Его координаты 5°74 северной широты, 163°82 восточной долготы. Сейсмособытие случилось на глубине 90 километров, магнитуда составила 3,9. Эпицентр землетрясения находился в 97 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск.

Отметим, что жители Камчатки не почувствовали подземных толчков. Кроме того, сейсмособытия оказали не цунамигенными. От жителей региона в Единую городскую диспетчерскую службу звонки с просьбами о помощи не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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