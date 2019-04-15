Новоселье в теремке: на «вписку» самца выдры пришли лисица, сорока и норка на Камчатке

Кроноцкий заповедник не перестает удивлять историями из многогранного животного мира. На этот раз героем практически басни стал самец выдры. С произошедших событий можно смело писать сценарий для сказки для детского спектакля. Млекопитающее не так давно поселилось в кордоне «Травяной» у Курильского озера. Чтобы жилось хорошо, с комфортом и всеми необходимыми благами, самец вырыл норку. Обустроил ее прямо под гостевым домиком на зависть всем соседям в заказнике.

Самец даже и не полагал, что в его отсутствие соседи пришли поздравить его с новосельем. ФОТО: Лиана Варавская.

Выдра поселилась на кордоне.

Апартаменты выдры находятся под пристальным вниманием инспекторов, которые установили там фотоловушки, чтобы не пропустить самое интересное в выдровской вписке. Специалисты не прогадали. Вскоре на новоселье пришли гости. Соседи, конечно, так себе, ведь в дом они пришли тогда, когда хозяина не было - выдра отправилась рыбачить подо льдом. Скорее всего, голодные звери и птицы пришли в нору, почуяв запах еды.

- Кто только не приходит в гости к выдре. Пока фотоловушка зафиксировала лисицу, норку и сороку, - рассказывает Лиана Варавская, государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». - Животные заглядывают в нору и пытаются туда проникнуть, чтобы поживиться добытой хозяином рыбой. Если жилище посетит медведь, то выдре несдобровать. Зато нору, обустроенную на кордоне, косолапые не потревожат. Перед массовым выходом зверей из спячки территория будет обнесена электрозабором.

Свой Теремок появился в Южно-Камчатском заказнике.

Теперь выдре нужно быть бдительнее, ведь гости знают, что в норе хозяин хранит рыбу. ФОТО: Лиана Варавская.

По мнению инспекторов, самец вскоре перестанет быть холостяком и обзаведется потомством. ФОТО: Лиана Варавская.

Как полагают инспекторы, холостяк-выдра долго не пробудет одинок. Накануне специалисты увидели, как самка выныривает из озера и прихорашивается. Велика вероятность, что вскоре на кордоне появится семейство выдр, которое обзаведется потомством в просторной норе.