Апрель – такой апрель: к северным районам Хабаровского края приближаются штормовой ветер и снежный циклон

Только хабаровчане обрадовались долгожданному приходу весны, как погоде снова удалось всех удивить. Пока в краевом центре температуры воздуха прогрелись почти до +20 градусов, к северным районам региона приближается снежный циклон. Он принесет мокрый снег и сильный порывистый ветер. По данным синоптиков, его скорость может достигнуть 23 метров в секунду. Как отмечает пресс-служба правительства края, снег в очередной раз увидят жители Охотского района, района имени Полины Осипенко, Аяно-Майского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов.

Разумеется, непогода может стать причиной аварийных ситуаций на дорогах, объектах энергетики и ЖКХ. О циклоне уже сообщили главам муниципалитетов, их также ознакомили с инструкцией по предупреждению о возможных ЧС.

- На время непогоды мы рекомендуем гражданам отказаться от длительных загородных поездок на собственном автотранспорте, отложить походы в лес, на охоту и рыбалку. Не стоит отпускать детей одних на улицу. Просим сохранять бдительность и сообщать о любой серьезной опасности на единый номер вызова оперативных служб - «112», - предупредили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Осталось выяснить, когда снежный циклон и штормовой ветер покинут регион, и местные жители снова смогут насладиться поздним приходом весны.

- Циклон придет к нам из Амурской области. По нашим данным, в северных районах пройдут осадки, местами сильные, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов дальневосточного УГМС. - Мы ожидаем от 20 до 30 миллиметров снега. На температуры воздуха непогода практически не повлияет. Днем будет от +3 до +8 градусов. Циклон покинет регион уже 17 апреля, а 18 числа он уже полностью разрушится и перестанет оказывать влияние.

Хабаровчанам расслабляться тоже не стоит. Еще один снежный циклон придет в центральные и южные районы края 18-19 числа. В эти дни пройдут осадки в виде мокрого снега.