По справедливости: Сергей Фургал поручил довести закон о транспортном налоге в Хабаровском крае до ума

Краевые парламентарии ранее подготовили проект закона о снижении транспортного налога в регионе. При расчетах депутаты предлагают опираться не только на мощность, но и на возраст автомобилей. Законопроект вызвал негативную реакцию в правительстве Хабаровского края.

По мнению губернатора, это, прежде всего, ударит по наименее обеспеченным жителям, например, пенсионерам. Получится так, что платить меньше будут люди, покупающие новые иномарки, не старше двух - трех лет. А вот владельцев подержанных авто снижение не коснется.

Сейчас глава региона поручил правительству подготовить свои поправки в закон.

- Я считаю, что на такие крупногабаритные машины, как КАМАЗы, лесовозы и прочие - снижать транспортный налог нет смыла. Именно эти автомобили разбивают нам дороги и служат для зарабатывания денег, это неправильно, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Снижать налог надо для многодетных семей, пенсионеров. К тому же несправедливо, что те люди, которые сейчас мало выезжают на дороги, платят как все. Это тоже необходимо проработать.

Также губернатор предложил рассмотреть возможность дифференцировать транспортный налог в зависимости от веса автомобиля - чем больше машина, тем больше должен платить ее владелец. Это не значит, подчеркнул Сергей Фургал, что речь идет об увеличении платежей, главное - сделать налог справедливым.