Пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске: огонь бушевал на площади в четыре тысячи квадратных метров

Вчера, 16 апреля, в Хабаровске загорелся склад лесоперерабатывающего предприятия на улице Горького. Около пяти часов потребовалось пожарным, чтобы остановить распространение огня. Пламя было настолько сильным, что пришлось подключать авиацию и задействовать пожарный поезд.

Огонь бушевал на площади в четыре тысячи квадратных метровФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В результате открытый огонь удалось потушить к 8 часам утра и не подпустить пламя к находящемуся рядом складу угля. Однако на этом работа пожарных не заканчивается – они продолжат проливать и разбирать стеллажи с пиломатериалами.

- В тушении пожара участвовало 109 человек и 21 единица техники. Вертолет Ми-8 сбросил воду 22 раз, объем сливов составил 66 тонн. Пожарный поезд доставил еще 180 тонн воды для тушения пламени, - отметили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю. – Также воду подавали пожарные машины, водовозки и автоцистерны Водоканала и Росгвардии.

Открытое пламя удалось потушить лишь на вторые суткиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Возгорание, по предварительной версии, началось с досок, которые лежали на открытом участке предприятия.