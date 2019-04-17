2019-04-17T08:23:35+03:00
Происшествия

Я - тут закон: на Камчатке из-за полицейских преступники продолжили гулять на свободе

Следователи выясняют, из-за кого именно воры не попали за решетку, а уголовные дела закрылись
Элина ОГАНЕСЯН
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Я – тут закон: на Камчатке из-за полицейских преступники продолжили гулять на свободеЯ – тут закон: на Камчатке из-за полицейских преступники продолжили гулять на свободеФото: Олег ЗОЛОТО
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Интересные материалы оказались в распоряжении сотрудников прокуратуры и УФСБ Камчатского края. Любопытная информация ставила под большие сомнения работу сотрудников полиции столицы полуострова. Примечательно, что сообщение о правоохранителях подходило под статью уголовного кодекса под названием «Злоупотребление должностными полномочиями». Чтобы проверить эти данные, силовики в масках нагрянули в отделение УМВД Петропавловска-Камчатского с обысками. В итоге из служебных кабинетов стражей правопорядка были изъяты документы материалов уголовных дел.

Результаты не заставили себя долго ждать – следователи возбудили уголовное дело. А теперь, внимание – сотрудников полиции обвинили в том, что они неоднократно и незаконно приостанавливали предварительное следствие по ряду уголовных дел. Их закрывали из-за истечения срока давности преследования. Таким образом, подозреваемые не оказывались за решеткой, а выходили на свободу. Речь о тех, кто попал в поле зрения правоохранителей за нанесение побоев и угрозы убийством.

В конечном итоге была создана следственная группа из 11 человек, которые занялись разбирательством. Обвинения пока никому не выдвинули, так как на сегодня не известно, кто именно причастен к преступлению, и где именно в «расследовательской» цепи произошел сбой системы. На данном этапе в качестве свидетелей допросили не меньше 20 сотрудников органов этого отдела.

- Были нарушены права потерпевших от преступлений граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, - рассказывает Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. - Кроме того, указанные действия воспрепятствовали восстановлению социальной справедливости, исправлению лиц, совершивших преступления, и предупреждению совершения ими новых преступлений.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Ситуацию прокомментировали и в полиции.

- После установления граждан, причастных к совершению преступления «Злоупотребление должностными полномочиями», будет рассмотрен вопрос об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, - отмечает Елена Пасенюк, стерший референт пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - Если их вину докажут в суде, они будут уволены.

Причастным к преступлению полицейским грозит не только увольнение из органов, но и лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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