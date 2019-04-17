2019-04-17T11:36:58+03:00
Общество

Парковка преткновения: из-за стоянок недопоняли друг друга мэрия Хабаровска и аэропорт

Власти винят руководство аэропорта в отсутствии бесплатных парковок, тогда как воздушная гавань считает, что «чиновники демонстрируют некомпетентность»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Парковка преткновения: из-за стоянок недопоняли друг друга мэрия Хабаровска и аэропортПарковка преткновения: из-за стоянок недопоняли друг друга мэрия Хабаровска и аэропортФото: Правительство Хабаровского края
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У аэропорта в Хабаровске некорректно организована схема движения транспорта. С таким заявлением в адрес руководства воздушной гавани выступила администрация краевой столицы. В числе претензий – отсутствие бесплатной парковки, из-за чего машины владельцы бросают где попало. Ответ аэропорта был однозначен: за пробки у обочин мы не отвечаем.

ПАРКОВКИ НЕТ, ЗАБОР МЕШАЕТ

Временная схема организации движения у аэропорта, как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, была согласована два года назад. За это время проблемы не решились.

- При разработке схемы представители ГИБДД и городского управления транспорта обращали внимание на то, что нужно создать бесплатную парковку в районе терминала внутренних авиалиний и выделенную полосу для движения общественного транспорта. Однако до настоящего времени ни парковка, ни выделенная линия организованы не были, - сообщил Александр Андрюшин, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Он также добавил, что из-за отсутствия бесплатной парковки владельцы бросают машины прямо перед шлагбаумами на узкой дороге, из-за чего автобусы не могут проехать к терминалу внутренних авиалиний. Особенной «головной болью» это становится в часы-пик.

Кроме этого, по мнению чиновников, забор, установленный вокруг строящегося терминала международных авиалиний, ограничивает видимость водителям. Его предлагается снести

Проблемы можно решить, как считают в мэрии, если создать бесплатную парковку на Матвеевском шоссе напротив терминала внутренних авиалинии. Там владельцы машин иногда оставляют свои авто, чтобы не платить за парковку.

Сюда же относится выделение отдельной полосы для общественного транспорта на территории обоих терминалов. Также среди мер – увеличить время бесплатной стоянки на платных парковках с 15 до 30 минут.

ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ

По информации аэропорта, бесплатная парковка возле аэровокзала-таки есть и работает с осени 2018 года. Находится она в шаговой доступности от обоих терминалов. Схема расположения стоянки есть на сайте воздушной гавани. С учетом этого парковка на обочине Матвеевского шоссе – не вынужденное мероприятие, а лишь показывает пренебрежение правилами дорожного движения. Контроль за этим вне территории аэровокзала никак не зона ответственности аэропорта.

- Аэропорт неоднократно обращался в городские администрацию и ГИБДД с предложениями установить дополнительные знаки, запрещающие парковку автомобилей, камеры контроля и организации работы по эвакуации незаконно припаркованных автомобилей, однако, текущее положение дел показывает неспособность соответствующих городских служб и компетентных органов навести порядок в данном вопросе, - отмечается в заявлении АО «Хабаровский аэропорт».

Заявления депутатов о завышенной плате за парковку в аэропорту также опровергают, отмечая, что тарифы экономически обоснованы и сопоставимы с рыночными. А общественный транспорт может заезжать и выезжать на территорию аэровокзала абсолютно бесплатно.

Что до забора, то он был обозначен на схеме организации дорожного движения, которую согласовывали в ГИБДД и мэрии. Аналогичная ситуация со шлагбаумами, которые, по мнению депутатов, взялись не весть откуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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