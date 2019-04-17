2019-04-17T13:48:15+03:00
Происшествия

Заключенный покончил с собой в тюремной бане Еврейской автономии

Следователи проводят проверку, а потом дадут оценку сотрудникам исправительной колонии
Кристина ГРИН
Поделиться:
Покончил с собой заключенный в тюремной бане Еврейской автономииПокончил с собой заключенный в тюремной бане Еврейской автономииФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Случилось все в минувшее воскресенье, 14 апреля. В исправительной колонии №10, которая находится в селе Будукан Еврейской автономии, произошло ЧП. Там в промывочном зале банно-прачечного комплекса нашли тело молодого осужденного.

26-летнего мужчину приговорили к шести года колонии строгого режима за разбой, кражу и мошенничество. По какой именно причине мужчина решил проститься с жизнью – пока не ясно. Разумеется, на уши были поставлены региональные следователи, которым предстоит выяснить, что поспособствовало суициду заключенного. Пока известно, что смерть осужденного не имеет никакой криминальной подоплеки.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники исправительного учреждения, осужденные, содержащиеся в одном отряде с погибшим, истребован характеризующий материал, - отмечает Виталий Толстихин, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Еврейской автономной области. - Назначен комплекс судебных экспертиз.

Сейчас следователи выясняют, как именно была организована работа по безопасности осужденных в этой исправительной колонии. После того, как все пробелы в этом загадочном ЧП будут восполнены, оперативники дадут правовую оценку действиям должностных лиц ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Декретниц в Хабаровском крае бесплатно обучат новой профессии
Делец из Хабаровска брал деньги за красивую иллюзию партнерства
Хабаровские школьники споют песни военных лет
В парке «Динамо» в Хабаровске устроят чистку и проведут ревизию насаждений
В Хабаровском крае изменят условия спонсирования некоммерческих организаций
Студентам ночью в Хабаровске пришлось расстаться с ценными вещами
Комсомольск частично останется без электричества 19 апреля
Новый футбольный манеж появится в Хабаровске
В ЕАО огонь успел уничтожить пристройку и почти добрался до жилого дома
Региональные трассы начали ремонтировать в Хабаровском крае
Хабаровский ТЮЗ переживет масштабную реставрацию
Информацию, угрожающую человеческой жизни, нашли биробиджанские прокуроры в соцсети
Компенсацию за коммуналку пересчитают в Хабаровском крае
Бомжей в Комсомольске устроят на работу
В Хабаровском крае стало больше взяточников и мошенников
В Хабаровске пьяный водитель снес забор и дерево возле школы
Плата за горячую воду в Хабаровском крае изменится с 1 мая
Интернет-мошенники ловко обманули любителя икры из Биробиджана
Юные хоккеисты не приехали на тренировку из-за жуткой аварии в Хабаровске
Хабаровск приводят в порядок к майским праздникам
Не захотел платить алименты и стал арестантом отец из Комсомольска
Пропущенная проверка обернулась для газовщиков в Хабаровске штрафом
В пастбище для северных оленей превратится «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 17 апреля 2019 года: днем до +16 градусов, без осадков
Охота на утку и глухаря стартует в Хабаровском крае 27 апреля
На дорогах в Хабаровске обновят дорожную разметку
Склад угля в Хабаровске чуть не сгорел из-за воспламенившихся пиломатериалов