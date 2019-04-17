Заключенный покончил с собой в тюремной бане Еврейской автономии

Случилось все в минувшее воскресенье, 14 апреля. В исправительной колонии №10, которая находится в селе Будукан Еврейской автономии, произошло ЧП. Там в промывочном зале банно-прачечного комплекса нашли тело молодого осужденного.

26-летнего мужчину приговорили к шести года колонии строгого режима за разбой, кражу и мошенничество. По какой именно причине мужчина решил проститься с жизнью – пока не ясно. Разумеется, на уши были поставлены региональные следователи, которым предстоит выяснить, что поспособствовало суициду заключенного. Пока известно, что смерть осужденного не имеет никакой криминальной подоплеки.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники исправительного учреждения, осужденные, содержащиеся в одном отряде с погибшим, истребован характеризующий материал, - отмечает Виталий Толстихин, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Еврейской автономной области. - Назначен комплекс судебных экспертиз.

Сейчас следователи выясняют, как именно была организована работа по безопасности осужденных в этой исправительной колонии. После того, как все пробелы в этом загадочном ЧП будут восполнены, оперативники дадут правовую оценку действиям должностных лиц ФКУ ИК-10 УФСИН России по ЕАО.