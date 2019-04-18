Компания «Талан» продолжает расширять географию. В феврале федеральный застройщик получил разрешение на строительство современного дома комфорт-класса в центре Хабаровска. По адресу: переулок Батарейный, 1 будет построен дом под названием «Поколения». На вопросы отвечает архитектор проекта Владислав Поляков.

Журналистам удалось посмотреть проект дома “Поколения” в центре Хабаровска - первый проект федерального застройщика “Талан” на Дальнем Востоке

Владислав, площадь участка под строительство дома не очень большая, около 10 тысяч кв. м. Что разместится на этой территории?

- Действительно, на Батарейном мы решали непростую задачу: как на компактной площади спроектировать многоквартирный дом, вместительный паркинг, комфортный и безопасный двор. В результате получились разные площади (от 36 до 89 кв. м) и планировки квартир, в которых мы постарались предусмотреть потребности семей с 1, 2 и 3 детьми, молодежи, пожилых жителей. Хочу особо обратить внимание на изюминку дома: кухни-гостиные для семейных обедов или посиделок с друзьями. Их площадь - до 25 кв. м.

Чем «Поколения» отличаются от других новостроек Хабаровска?

- Каждый проект «Талана» уникален. При проектировании мы используем современные решения, нехарактерные для типовых российских многоэтажек. В их числе - авторское благоустройство двора. Проектируя пространство вокруг дома в Батарейном, мы постарались сделать его уютным и безопасным. Придомовая территория огорожена и закрыта от машин — автомобили можно припарковать с внешней стороны дома. Во дворе будут многофункциональные зоны, причем не только для малышей и молодых родителей, а для людей разного возраста и с разными интересами - для молодежи и пожилых людей, любителей спорта. Также мы постарались детально проработать ландшафтный дизайн и оставить максимум зелени. Двор дома “Поколения” - это спокойное приятное место без кричащих деталей и шума. На парковке, в подъездах и на детских площадках будет видеонаблюдение.

Приведу еще несколько примеров. Вход в подъезд будет без ступенек, на одном уровне с землей. Это значит, больше не придется просить помощи соседей, чтобы поднять детскую коляску или тяжелый велосипед. Более того, и то и другое можно будет оставить в специальном помещении на первом этаже, колясочной. Рядом разместится соседский центр, где можно собираться для собраний, мастер-классов, игр с детьми или просмотра фильмов. Прозрачные двери просторных холлов позволят увидеть все, что происходит во дворе. Путь домой с тяжелыми пакетами тоже станет проще: бесключевой доступ во двор и подъезд освободит от необходимости искать и прикладывать к домофону ключ.

Журналистам удалось посмотреть проект дома “Поколения” в центре Хабаровска - первый проект федерального застройщика “Талан” на Дальнем Востоке

Вы упомянули парковки – это большая проблема любого дома. Какое решение предлагает «Талан»?

- Мы убеждены, что двор должен быть безопасным Придомовая территория спроектирована по принципу «двор без машин»: закрытый двор без посторонних и автомобилей, круглосуточное видеонаблюдение по всему периметру дома и двора. А паркинг расположен с внешней стороны дома и не соприкасается с детскими площадками и местами для отдыха.

«Поколения» - семейный проект, так что самые маленькие жители – в центре внимания. Дети – активные исследователи, для них важна свобода в изучении мира. Мы постарались сделать развлечения для них безопасными и создали интересное пространство для детей самых разных возрастов.

А взрослые или пожилые люди найдут, чем заняться во дворе?

- Да. Мы изначально продумывали проект как дом для разных поколений. Поэтому предусмотрели зоны отдыха для жителей всех возрастов: малышей, детей постарше, подростков, молодежи, взрослых и пожилых людей. Для этого в проекте заложены площадки с детским городком и песочницей, зона work out (уличных тренажеров), спортивная площадка для игры с мячом и трибунами, где можно понаблюдать за игрой, скамейки и качели. Есть дорожка из деревянных брусьев и круглой плитки, холмики с травой, которые помогут детям в развитии тактильных ощущений. Благоустройство также продуманно и очень насыщенно. Оно включает в себя ландшафтное озеленение и многоуровневое освещение, а значит, во дворе в любое время года будет комфортно и уютно.

Журналистам удалось посмотреть проект дома “Поколения” в центре Хабаровска - первый проект федерального застройщика “Талан” на Дальнем Востоке

Почему проект получил название «Поколения»?

- Мы строим дом в тихом жилом районе, где выросли поколения хабаровчан. В ходе исследования перед запуском проекта выяснилось, что многие семьи живут здесь на протяжении десятилетий и не хотят перебираться в другие районы. Именно поэтому у проекта такое название – «Поколения». Мы хотим дать возможность поселиться в знакомом с детства районе в красивом и современном доме, перевезти в него родителей или купить квартиру недалеко от центра.

О старте продаж можно узнать по тел. 938-938, на сайте хабаровск.талан.рф, в группах в «ВКонтакте» и Instagram.

«Талан» строит в новых городах и регионах — это возможность для тех, кто хочет участвовать в новых проектах, проверить свои силы, расти профессионально, строить карьеру. С информацией о работе в филиале «Талан» в Хабаровске можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «Вакансии».