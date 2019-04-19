2019-04-18T08:46:01+03:00
Общество

«Дальневосточный гектар» впервые оформили в собственность в Хабаровском крае

Землевладелец построил дом, и поэтому смог получить права на участок, не дожидаясь пятилетнего срока
Ольга КИВА
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«Дальневосточный гектар» впервые оформили в собственность в Хабаровском крае«Дальневосточный гектар» впервые оформили в собственность в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае зафиксировали первый случай оформления «дальневосточного гектара» в собственность. Счастливыми обладателями участка стали жители Бикина. При этом землевладельцам не пришлось ждать, пока пройдут пять лет. Согласно поправкам к действующему законодательству оформить право собственности на надел можно раньше, чем через пять лет, если построить на нем дом.

- «Дальневосточный гектар» теперь уже собственники земли получили в 2016 году. На земле они стали разбивать огороды, заниматься садоводством и построили двухэтажный жилой дом. Когда возведение закончилось, владельцы участка подали заявление в районную администрацию и оформили право собственности, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что теперь построенный дом жители Бикина могут сдавать, дарить и завещать, а также брать под него ипотеку. Правда, одно ограничение все-таки есть - запрещены любые сделки с иностранцами или лицами без гражданства. Также землевладельцам, оформившим землю в собственность не нужно доказывать вид использования своего участка и подавать декларацию. Напомним, отчет нужно предоставить через три года после оформления заявки на бесплатный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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