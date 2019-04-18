Взятка «премиум» класса: в Магадане сотрудникам полиции по борьбе с коррупцией «подарили» Lexus и миллионы рублей.

Чистка в сфере чиновников и полицейских на Дальнем Востоке продолжается. Примечательно, что те, кто принимали присягу и должны были бороться с преступностью, сами перешли на сторону беззакония. Теперь все они не только рискуют лишиться погон, но и угодить за решетку. Отличились полицейские практически из всех регионов ДФО, но на этот раз удивил Магадан.

«ЗАМАРАЛИ» ПОГОНЫ

Андрей В. и Виктор У. Первый - начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции отдела МВД, второй – его подчиненный, старший оперуполномоченный этого отдела. Оба закончили специализированные вузы и пошли работать в органы внутренних дел. Но с прошлого года безукоризненная и безупречная репутация сотрудников дала трещину.

Началось все с довольно заурядного уголовного дела, возбужденного по факту незаконной предпринимательской деятельности. Речь об офисе, который выдавал займы жителям областной столицы. Занимались им как раз наши «герои» - Андрей и Виктор. Они оказывали оперативное сопровождение и имели доступ к важным вещественным доказательствам. Следователь поручил им установить свидетелей, изъять кредитные истории и документы подозреваемого.

Все требования были выполнены, но, по всей видимости, у полицейских имелись свои планы на это уголовное дело. Кто именно озвучил идею – пока неизвестно, но в итоге Андрей и Виктор решили «помочь» обвиняемому и нескольким свидетелям за небольшое шестизначное вознаграждение. В случае выполнения всех условий, они обязались убрать их из материалов уголовного дела. Один из тех, кто брал займ, «подарил» сотрудникам полиции, организованным в преступную группировку, Lexus. Договаривались они с декабря прошлого года и вплоть до апреля 2019. Но и на этом полицейские не остановились.

- В указанный период Андрей В. и Виктор У. совершили покушение на получение взятки от заподозренного по указанному уголовному делу мужчины в сумме пяти миллионов рублей, - рассказывает Андрей Макаров, руководитель пресс-службы СУ СК России по Магаданской области. - Получить незаконное вознаграждение полицейские планировали за возврат данному лицу ранее изъятых у него договоров займа денежных средств жителям Магадана на сумму более 10 миллионов рублей. Превышая должностные полномочия, сотрудники полиции передали посреднику в получении взятки документы, заранее оговоренные сторонами незаконной сделки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/703873" frameborder="0"></iframe> Взятка «премиум» класса: в Магадане сотрудникам полиции по борьбе с коррупцией «подарили» Lexus и миллионы рублей.

ВМЕСТО ФОРМЫ БУДЕТ РОБА?

Методы борьбы с «оборотнями в погонах» ежегодно развиваются. Поэтому в скором времени о договоренности с шестью нулями узнали сотрудники ФСБ по Магаданской области. Они задержали полицейских и предъявили обоим обвинения в получении взятки в крупном размере и покушении на получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в превышении должностных полномочий.

- В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, Андрею В. и Виктору У. предъявлены соответствующие обвинения, по ходатайству следствия Магаданским городским судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечает Андрей Макаров. - По делу продолжается сбор доказательственной базы, устанавливается причастность фигурантов к совершению иных коррупционных преступлений.

В ведомстве отмечают, что расследование уголовного дела продолжается. В самом же управлении МВД по Магадану от комментариев отказались. В органах проводится служебная проверка. Если все обвинения подтвердятся, то о работе в полиции Андрей и Виктор могут уже и не мечтать.